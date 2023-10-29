«Головне, що ми вільні»: як у Херсоні готуються зимувати під російським вогнем?

Як Херсон готується до зими? Чи налаштовані жителі залишатися у місті у випадку погіршення ситуації? Чи працюватиме бізнес взимку, і як до цього готуються місцеві підприємці? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Херсон активно готується до зими. Про це 18 жовтня у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, комунальне підприємство «Херсонтеплоенерго», яке опалює більше від третини міста, звітує про 94% готовності. До осінньо-зимового періоду вже готові 33 котельні, ще на чотирьох – тривають ремонтні роботи.

За його словами, комунальне підприємство «Херсонтеплоенерго», яке опалює більше від третини міста, звітує про 94% готовності. До осінньо-зимового періоду вже готові 33 котельні, ще на чотирьох – тривають ремонтні роботи. Мрочко зазначив, що всі пункти незламності, розгорнуті у закладах, які обслуговує «Херсонтеплоенерго», готові приймати тепло. Найбільшою проблемою для міста у підготовці до опалювального сезону є постійний вогонь, який російські військові здійснюють з окупованого лівого берега. У мікрорайоні Карабел («Острів») процес ускладнює відсутність електрики у повному обсязі, пояснює начальник адміністрації.

Водночас влада не виключає, що взимку доведеться проводити евакуацію місцевих жителів. Такий сценарій можливий, якщо не вдасться вчасно ліквідовувати пошкодження, спричинені обстрілами російських військ, розповів Мрочко 25 вересня у коментарі «Суспільному». Також він заявив, що місто готове до можливих блекаутів. Наразі роблять запас генераторів, пального, закуповують деревину.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону заявив, що і Херсонщина, і Херсон безпосередньо, цього року готові до опалювального сезону краще, ніж минулого.

Чого очікують жителі?

«Новини Приазовʼя» відвідали Херсон і розпитали місцевих жителів, як вони готуються до періоду холодів і чи налаштовані виїжджати з міста, якщо умови суттєво погіршаться. Ось що вони відповіли:

«Ми ту зиму пережили і цю переживемо. Нікуди ми не виїжджали з родиною і багато у нас не виїжджали. Знаєте, на півдні не так і холодно. Ми можемо пережити і при +8 градусах. Повдягаємося, пляшок нагріємо, уже генератори є в людей. Не пропадемо. Ви знаєте, ми українці працелюбні, ми все переживемо», – сказала жителька Євгенія.

«Ми не плануємо виїжджати. Маємо надію, що буде світло та вже нас окупація за минулий рік навчили, щоб у нас все було заряджене, щоб були якісь акумулятори, якісь газові приладдя. Тому, думаю, що все буде добре. В нас дуже багато знайомих, сусідів, друзів залишилося зараз у Херсоні. Сподіваємося, що не буде такого, як минулого року, тому що ми вже вільні, ми в Україні і віримо у свою владу», – поділилася жителька Юлія.

«Якщо опалення не буде, сподіваюся, що буде світло. Принаймні якщо щось трапляється, його дуже швидко лагодять, будемо включати обігрівачі. УФО-обігрівач в нас є, якісь тепловентилятори. Хто досі не виїхав, той, мабуть, не виїде. Тому, що вже скільки всього було. Не знаю, мені здається, що гірше вже не буде», – сподівається херсонка Ярослава.

Настрої підприємців

Також ми поспілкувалися з місцевими підприємцями та запитали, в яких умовах вони працюють зараз і які мають плани на зимовий період. Дехто вже поїхав з міста, а ті хто залишився, згортати бізнес поки не збираються.

«Багато хто повиїжджав, тому що тут буде холодно, можливо. Ми сподіваємося, що все буде добре. Ми таке вже пережили, тепер нам не дуже страшно. А по бізнесу мало хто відкрився. Ми нічого зараз не заробляємо. Ми тримаємося, як можемо», – розповіла підприємиця Наталя Макарова.

«Сильного попиту і напливу покупців немає. Все переважно старе залишається (бізнес), зараз щось нове важко відкрити. Тому що незрозуміло, ти зараз щось відкриєш, а туди прилетить. Ми сподіваємося, що все буде гаразд, і лівий берег звільнять. Ми сподіваємось тільки на це», – додав підприємець Олександр

Луценко, який торгує овочами та фруктами.

«Укрпошта» також готується до роботи взимку. Начальниця відділення у Херсоні Лариса Суржко розповіла «Новинам Приазовʼя», що поки відділення повноцінно працює – приймаються комунальні платежі та посилки від клієнтів, є навіть підписка на газети.

«Листоноші наші працюють, носять газети додому. Просимо користувачів виписувати газети. Виплачуємо пенсії, виплачуємо пільги й допомоги. Якщо світла не буде, в нас є генератори, ми будемо перемикатися і будемо працювати. Якщо не буде тепла, у нас є обігрівачі, у нас є УФО, у нас є кондиціонери, які ми будемо підключати теж і будемо так працювати. Яка б погода не була, ми все одно будемо працювати. Коли обстріли – це дуже страшно, ми стараємося бути уважними і переконувати клієнтів ховатися з нами в бомбосховище», – розповіла начальниця відділення.

«Вмикати опалювання небезпечно»

«Новини Приазовʼя» поцікавилися, якою є зараз ситуація в мікрорайоні Корабел («Острів») Херсону, який найбільше страждає від дій окупантів. Голова одного з ОСББ Віктор Тоцький розповів, що у цій частині міста вирішили залишитися на зиму не більше від 20% жителів.

Опалювати порожні квартири – це буде безгосподарно. Це буде якесь марнотратство

«Зараз запускати опалення в порожніх будинках для того, щоб опалювати голі стіни і порожні квартири в той час, коли у нас вся країна збирає на дрони і коли вся країна фактично живе на запозичені кошти, опалювати порожні квартири – це буде безгосподарно. Це буде якесь марнотратство. Тому що, я вважаю, що та кількість людей, яка тут зараз перебуває, їм достатньо буде роздати обігрівачі, це буде економніше», – зауважив він.

Люди здебільшого не вірять, що взимку буде опалення, і готуються до холодів самостійно, каже голова ОСББ.

За його словами, люди заготовлюють собі якісь альтернативні засоби для обігріву. Минулого року взимку в мікрорайоні не було опалення, тому ті люди, які ще лишаються, не дуже вірять в те, що опалення буде працювати цього року.

Майже 4 місяці заряджалися в пункті незламності, де були генератори

«Кожен намагається якось підготуватися, як може. Десь через якісь фонди благодійні дістають павербанки, свічки, тому що може і електрики не буде. У нас після затоплення, після того, як зруйнували Каховську ГЕС – із 6 червня аж до середини вересня не було освітлення. Тобто ми майже 4 місяці заряджалися в пункті незламності, де були генератори. Цей час зовсім недалеко позаду, тому ми думаємо, що він може і повернутися, якщо росіяни (армія РФ) знову десь розбомблять якусь підстанцію», – сказав Тоцький.

«Жили на кухнях, грілися газом»

Тоцький розповів, як жителям «Острова» вдалося перезимувати минулого року: «У нас газ був, обігрівалися більшість людей газом, жили на кухнях. Ще дехто з мешканців через благодійні фонди отримав газові обігрівачі і вони могли обігріти, наприклад, кімнату. На загальних балконах робили буржуйки, там разом їжу готували».

Запускати котельні у мікрорайоні зараз небезпечно, вважає голова ОСББ. Це може стати наводкою для окупантів.

Піде дим з труб з котельних, цей дим побачимо не лише ми, але і наші вороги

«Якщо піде дим з труб котельних, цей дим побачимо не лише ми, але й наші вороги. І можна здогадатися, куди після цього будуть наступні прильоти. Якщо перед нами, перед головами ОСББ поставлять питання ребром, як то кажуть, відкривати засувки й все, особисто я написав листа, що я знімаю з себе відповідальність за затоплені квартири. Ми відкриємо засувки, якщо міська влада гарантує виконання потім ремонтів у цих квартирах», – сказав Тоцький.

«Готуються до евакуації»

Заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Сергій Орєхов у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що до зимового періоду готують як систему опалення, так і водопостачання.

За його даними, по Херсонській міській територіальній громаді готовність Херсонської ТЕЦ – 100%, по іншому найбільшому підприємству «Херсонтеплоенерго» – 95,2%. Також завершуються підготовчі роботи по котельні в мікрорайоні Корабел.

«По воді – всі свердловини та насосні станції обладнані генераторами на випадок тимчасових перерв в електропостачанні. Тобто ми взимку зможемо підтримувати і водопостачання жителям Херсону. Також на великих котельнях встановлені електрогенератори, які при тимчасових перервах не будуть припиняти постачання теплоносія», – запевнив посадовець.

Вся потрібна інфраструктура у Херсоні наразі працює, і місто готове за потреби проводити аварійно-ремонтні роботи, запевняє він. Втім, у Херсоні готуються і до проведення евакуації, якщо такий процес знадобиться, додав Орєхов.

«Є наказ Херсонської ОВА щодо обов'язкової евакуації громадян з дітьми. Це певні райони, які безпосередньо наближені до лінії зіткнення – це Антонівка, Комишани, Садове, Приозерне. Бажано, щоб безпекова ситуація була стабільною, не було нових критичних пошкоджень по об'єктах інфраструктури і тоді ми проведемо опалювальний сезон на належному рівні», – сказав він.

Через складну безпекову ситуацію на Херсонщині влада ухвалила рішення примусово евакуювати 802 дитини з 23 населених пунктів Бериславського, Каховського та Херсонського районів, інформує Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Збройні сили України в жовтні-листопаді 2022 року звільнили всю правобережну частину Херсонської області включно з обласним центром. Відтоді прилеглі до Дніпра райони Херсонщини стали обʼєктом майже щоденних обстрілів з боку російських військ, які зберігають контроль над лівобережною частиною області.