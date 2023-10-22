«Немає навіть вікон». Чи готові окуповані території до зими?

Наскільки окуповані території півдня готові до опалювального сезону? Що обіцяє окупаційна влада і якою є реальна ситуація в регіоні? Як готуються до зими на правобережній частині Херсонщини і з яких населених пунктів влада рекомендує виїжджати? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російська окупаційна влада не може забезпечити проведення опалювального сезону на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, повідомив 14 жовтня Центр національного спротиву. Як стало відомо з джерел у підпіллі, забезпеченість захоплених частин сходу України прісною водою складає близько 50% від мінімальної потреби. Таким чином, системи централізованого опалення житлових будинків можуть не отримати достатньо прісної води для успішного проведення опалювального сезону.

Тим часом ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін 9 жовтня повідомив, що Маріуполь нібито готовий до опалювального сезону на 80%, що є найнижчим показником у регіоні. За його словами, висока готовність у Горлівки, Докучаєвська, Іловайська, Сніжного, Тореза, Харцизька та інших населених пунктів окупованої частини Донецької області.

9 жовтня повідомив, що Маріуполь нібито готовий до опалювального сезону на 80%, що є найнижчим показником у регіоні. За його словами, висока готовність у Горлівки, Докучаєвська, Іловайська, Сніжного, Тореза, Харцизька та інших населених пунктів окупованої частини Донецької області. Пушилін заявив, що в Маріуполі нібито виконано комплексну підготовку котелень, житлових будинків, спецоб'єктів, водопостачання та теплових мереж до осінньо-зимового періоду. Також окупаційний чиновник зазначив, що працюють лише 30 стаціонарних котелень із 64, які опалювали місто до російського вторгнення, тому вони вимушені привезти 40 пересувних котелень.

Маріупольське видання «0629» у матеріалі, опублікованому 14 жовтня, повідомило, що проблеми з відновленням роботи котелень у місті пов’язані з пошкодженим дороговартісним обладнанням. Ті котельні, які вдалося запустити або які будуть запущені найближчими днями, отримали нові котли з Росії. Проте цього обладнання не вистачає, а його монтаж або ремонт займає досить тривалий час.

Минулого року, щоб вирішити проблему опалення в Маріуполі, окупаційна влада завезла мінікотельні. Але вони не змогли впоратися із ситуацією, бо їх було недостатньо, зазначається в матеріалі видання «0629».

Маріуполь: «Не вистачає води для опалення»

Депутат Маріупольської міської ради Олександр Лашин розповів «Новинам Приазов’я», що місцева окупаційна влада запевняє маріупольців у готовності до опалювального сезону.

Мешканцям Маріуполя доведеться зимою дуже важко

«Все це маячня, тому що люди скаржаться, що в деяких будинках немає навіть вікон, ніхто не вставив вікна. І по планах окупованої влади, десь 5 листопада запускати опалювальний сезон. Але тільки зараз вони почали робити розриття біля домівок і міняти труби, тому, я так розумію, що вони не встигнуть нічого зробити і мешканцям Маріуполя доведеться зимою дуже важко і буде дуже велике навантаження на електричні мережі. А електричні мережі в Маріуполі, як ми знаємо, і до війни не дуже гарні були, тому зараз буде дуже тяжко мешканцям», – сказав він.

У системах, які забезпечують опалення, не вистачає води, стверджує депутат. За його словами, Маріуполь брав воду із Сіверського Донця. Зараз вода іде в місто з водосховища Кам’янська.

«Там дуже погана вода, дуже жорстка вода, вона не підходить для використання як в опаленні, так і в принципі для життя. Тому що вона дуже жорстка і будуть руйнуватися труби, вона абразивно діє на опалювальну систему. Тому вони (окупаційна влада – ред.) і зверталися до мешканців Маріуполя, щоб не зливали воду (з системи опалювання – ред.), яка там була. А так, як немає нормального водопостачання в Маріуполі, тому доводилось людям зливати та в побутових потребах користуватися цією водою», – розповів депутат.

«Буде тільки гірше»

Ситуація з газозабезпеченням у Маріуполі відрізняється, залежно від району, продовжує Лашин.

Вцілілих котелень як таких немає, тому що в Маріуполі зруйновано вщент все

«Газопостачання – це дуже важлива річ. Тому що котельні працюють від газу. Десь є газопостачання по Маріуполю, десь його немає. Тому в різних районах по-різному. Вцілілих котелень як таких немає, тому що в Маріуполі зруйновано вщент все. І там щось відновлюють окупанти, а щось вже не підлягає відновленню. Будуть стояти холодними і мешканцям доведеться обігріватися тільки електроенергією», – вважає він.

«Буде тільки гірше, тому що цим займаються дилетанти. Зараз бачимо у ТікТок люди скидають відео, де вони дуже обурені тим, що нічого не робиться, і як кажуть окупанти, закінчилось фінансування», – зауважив Лашин.

Депутат додав, що приватний сектор у Маріуполі взагалі не відбудовують, тому жителям доведеться опалюватися вугіллям або дровами. Це єдине, що може їх врятувати взимку.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Окупована Херсонщина: «ні дров, ні вугілля»

Призначений Росією керувати окупованою частиною Херсонщини Володимир Сальдо 2 вересня повідомив, що на той час окупаційна влада вже начебто виконала 76% заходів, пов'язаних з підготовкою до зими. Для забезпечення надійності енергопостачання об'єктів життєзабезпечення та соціальної сфери нібито закупили 208 резервних дизельних електростанцій. На додатковий ремонт електромереж, закупівлю техніки, обладнання та аварійного резерву матеріалів Росія виділила 310 мільйонів рублів, зазначив Сальдо.

2 вересня повідомив, що на той час окупаційна влада вже начебто виконала 76% заходів, пов'язаних з підготовкою до зими. Для забезпечення надійності енергопостачання об'єктів життєзабезпечення та соціальної сфери нібито закупили 208 резервних дизельних електростанцій. На додатковий ремонт електромереж, закупівлю техніки, обладнання та аварійного резерву матеріалів Росія виділила 310 мільйонів рублів, зазначив Сальдо. 14 жовтня так званий начальник управління енергетики та безпеки об'єктів МінПЕК окупованої частини Херсонської області Микола Климов в ефірі телеканалу «Крим 24» розповів, що регіон будуть опалювати 400 котелень, що майже вдвічі менше, ніж потрібно.

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що в цьому місті індивідуальний тип опалення. Його можна вмикати за наявності електрики й газу.

«Раніше вони роздавали вугілля, це було відомо минулого року, і роздавали щедро. А цього року, я вже знаю, що є у людей звернення і вони скаржаться, що не можуть знайти вугілля, тому що безплатно не дають, а коштує воно якихось шалених грошей. Тому ті, хто не маєте газового опалення, з вугіллям є питання. Воно, в першу чергу, фінансове. Тобто це фінансове навантаження на людину», – розповів він.

Посадовець зазначив, що російські військові не дозволяють місцевим жителям відвідувати лісові посадки, тому забезпечити себе дровами самостійно вони не зможуть. Що стосується сіл, є чимало населених пунктів, де газу немає взагалі. Але там, де він є, опалення має бути, додав Яковлєв.

«Херсон готовий на 95%»

«Новини Приазовʼя» також поцікавилися, як проходить підготовка до опалювального сезону на звільненій частині Херсонщини. Речник ХОВА Олександр Толоконніков розповів, що обласний центр наразі готовий на 95%.

Ми все робимо для того, щоб люди, які залишаються в місті, були з теплом

«Разом з цим проводяться роботи з убезпечення від обстрілів та осколків критичної інфраструктури, в тому числі електропостачання, води, газопостачання та звичайно тепла для того, щоб зменшити можливість окупантам зірвати опалювальний сезон. Ми розуміємо, що все одно вони будуть бити по критичній інфраструктурі, але ми все робимо для того, щоб люди, які залишаються в місті, були з теплом. У цей опалювальний сезон ми готуємося також подавати тепло і в мікрорайон «Корабел» у майже всі багатоповерхівки, якщо не буде аварій», – каже посадовець.

Кому треба евакуюватися?

Населені пункти, де є газо- і електропостачання, також переважно готові до зимового періоду, каже речник.

30 населених пунктів на узбережжі перебувають без електро- та газопостачання

«На узбережжі 30 населених пунктів, які перебувають без електро- та газопостачання, там саме така більш критична ситуація під постійними обстрілами. Ми не можемо їм підключити електропостачання, тому будемо робити все для того, щоб забезпечити їх дровами, буржуйками, звернулися до партнерів міжнародних, щоб вони допомогли з паливною деревиною або галетами, для того, щоб у людей його було з запасом на опалення», – розповів він.

Найгіршою є ситуація у населених пунктах, розташованих у 10-кілометровій зоні від берега Дніпра. Адже ця територія перебуває під постійними обстрілами російських військових. Влада рекомендує звідти виїжджати, додав Толоконніков.

«Це, в принципі, майже все правобережжя, крім Високопільської, Новоолександрівської і частково Калинівської громад. Це і Білозерська, Тягинська, Милівська, Нововоронцовська громади. Це, в принципі, і сам Херсон, майже весь Херсонський район, 70% Бериславського району. Це ті райони, звідки потрібно евакуюватися», – зауважив він.

За даними речника, в Бериславі ще нещодавно проживало 9 тисяч населення, зараз залишилося 3 тисячі, серед них 96 дітей. Влада планує найближчим часом вивезти всіх дітей з родинами, а всіх інших також вмовляти виїхати.

«Щодо інших населених пунктів, то зараз там запроваджена обов’язкова евакуація дітей з 34 населених пунктів узбережжя, де небезпечно. Зараз вивезли вже 400 дітей із сім’ями з цих населених пунктів і залишається ще близько 1200 дітей. Вивезти цих дітей з родинами – першочергова задача», – сказав він.

Пологи без газу

Призначений Росією керувати окупованою частиною Запорізької області Євген Балицький 13 жовтня повідомив, що в цьому регіоні проходять завершальні етапи підготовки до опалювального сезону. За його словами, вже підготовлені об'єкти тепло-, електроенергетичного, газового та житлово-комунального господарства. Теплові мережі начебто готові на 100%, котельні – на 97%. Окупована частина Запорізької області готова до початку опалювального сезону, і жодних ризиків немає, запевнив Балицький.

13 жовтня повідомив, що в цьому регіоні проходять завершальні етапи підготовки до опалювального сезону. За його словами, вже підготовлені об'єкти тепло-, електроенергетичного, газового та житлово-комунального господарства. Теплові мережі начебто готові на 100%, котельні – на 97%. Окупована частина Запорізької області готова до початку опалювального сезону, і жодних ризиків немає, запевнив Балицький. 22 жовтня Балицький заявив, що до всіх соціальних закладів окупованої частини Запорізької області вже подано опалення. Усі котельні 172 шкіл регіону та 132 дитячих садків будуть запущені до 25 жовтня, запевнив він тоді.

Пологівський міський голова Юрій Коноваленко розповів «Новинам Приазов’я», що ситуація з опалювальним сезоном насправді дуже складна.

За його словами, у місті 70% жителів опалювались завдяки газу, в більшості сіл так само. В Пологах – 20% мали пічне та електроопалювання.

Газу в Пологах немає вже з літа минулого року. Все індивідуальне опалення, яке було на газу, не функціонує

«Але практично ця система вся рухнула, газу в Пологах немає вже з літа минулого року. Все індивідуальне опалення, яке було на газу, не функціонує. Ті обіцянки (окупаційної влади), що приведуть газ із Бердянська до Пологів – утопія. Цього року, я думаю, така сама ситуація, тим більше, йдуть бойові дії. До місць пошкодження газопроводів практично зовсім немає доступу, тому що це лінія фронту», – пояснив Коноваленко.

З електроенергією у місті також є проблеми, зазначив посадовець.

Він розповів, що люди почали переходити на конвектори, каміни. Через знищені опори лінії електропередач подача електроенергії здійснюється лише по одній лінії – 35 кВ.

«Її влітку ще якось вистачає, а взимку не вистачає для того, щоб увімкнути й себе обігріти За нашими даними, сьогодні значна частина території потерпає або через перевантаження, відсутність електроенергії, або люди споживають електроенергію номінальною потужністю – десь 120-130 ВТ. Інколи люди змушені відключати всі прилади, щоб можна було їжу розігріти. Ситуація дуже складна», – зазначив він.

Пройти опалювальний сезон зможуть ті місцеві жителі, які самостійно запаслися дровами або придбали вугілля, додав Коноваленко.