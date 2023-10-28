Із Харківської області евакуювали ще 17 людей, серед них є діти – поліція

У суботу, 28 жовтня, правоохоронці разом із волонтерами евакуювали із селища Борової 17 людей, семеро з них – діти, йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Правоохоронці повідомляють, що помічник начальника ГУНП у Харківській області В’ячеслав Марков разом з керівником благодійного фонду «Я врятований» Дмитром Ложенко та депутатом Харківської районної ради Андрієм Андрєєвим відвідали Борову.

«Із населеного пункту евакуйовано 17 людей, з яких 7 дітей. Зокрема, матір із трьома малолітніми дітьми, наймолодшому з яких лише півроку», – повідомили правоохоронці.

За їх даними, всіх евакуйованих доставили до міста Харків, забезпечили безкоштовним житлом та харчуванням.

Протягом року, з осені 2022 року, з деокупованих районів Херсонської та Харківської областей евакуювали понад 67 тисяч місцевих жителів, повідомило Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій.