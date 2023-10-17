З деокупованих Херсонщини та Харківщини за рік евакуювали понад 67 тисяч людей – Мінреінтеграції

Протягом року, з осені 2022 року, з деокупованих районів Херсонської та Харківської областей евакуювали понад 67 тисяч місцевих жителів, повідомляє Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій 17 жовтня.

«Зокрема, зі звільнених територій Харківщини з вересня минулого року вже евакуювалися більш ніж 27 тисяч громадян. З ДОТ Херсонщини з листопада 2022 року до безпечних регіонів виїхали понад 40 тисяч громадян. Серед них – більш ніж 5 тисяч дітей і понад 350 маломобільних осіб», – стверджують у відомстві.

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Як уточнює міністерство, евакуація відбувається евакуаційними поїздами чи автобусами, у громадах, куди прибувають переселенці, їх забезпечують тимчасовим житлом і надають допомогу.

Мінреінтеграції нагадує, що евакуація безкоштовна.