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З деокупованих Херсонщини та Харківщини за рік евакуювали понад 67 тисяч людей – Мінреінтеграції

Звільнене село Миколаївка на Херсонщині, липень 2022 року

Протягом року, з осені 2022 року, з деокупованих районів Херсонської та Харківської областей евакуювали понад 67 тисяч місцевих жителів, повідомляє Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій 17 жовтня.

«Зокрема, зі звільнених територій Харківщини з вересня минулого року вже евакуювалися більш ніж 27 тисяч громадян. З ДОТ Херсонщини з листопада 2022 року до безпечних регіонів виїхали понад 40 тисяч громадян. Серед них – більш ніж 5 тисяч дітей і понад 350 маломобільних осіб», – стверджують у відомстві.

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Як уточнює міністерство, евакуація відбувається евакуаційними поїздами чи автобусами, у громадах, куди прибувають переселенці, їх забезпечують тимчасовим житлом і надають допомогу.

Мінреінтеграції нагадує, що евакуація безкоштовна.

На початку вересня 2022 року під час масштабного осіннього контрнаступу українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, серед них Вовчанськ і Куп’янськ. Також у листопаді ЗСУ звільнили Херсон і правобережжя області.

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