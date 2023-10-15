Барабаш повідомив, скільки людей залишається в Авдіївці

На тлі загострення безпекової ситуації в Авдіївці на Донеччині залишаються 1618 людей, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Станом на сьогоднішній ранок у місті залишають 1618 людей. Була запланована евакуація, але поки не знаю, чи вдалося її організувати. Ще не було звіту. Вчора вдалося вивезти двох людей, днем раніше – одну людину. За тиждень вивезли 19 людей, а попереднього тижня 11. Тобто потрохи люди виїжджають», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, попри зменшення інтенсивності, місто все одно цілодобово обстрілюють.



«Сьогодні шоста доба. Від учора градус спадає – не набагато, але відчутно. На мій погляд, на 15 % у них менше штурмових дій і менша інтенсивність обстрілів. Але все одно гатять цілодобово, є стрілецькі бої», – розповів Барабаш.

Однак днем раніше повідомлялося про те, що в Авдіївці перебувають 1600 людей.

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Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) напередодні припустили, що наступ армії РФ може перетворитися на «биття в бетонну стіну».

10 жовтня російські війська значно активізувалися під Авдіївкою. Місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Російські сили тиснули у напрямку Тоненького, Кераміка, Первомайського і Авдіївки з усіх окупованих сіл навколо останньої: Опитного, Водяного, Пісок, Кам'янки, Новоселівки Другої. Українські війська відбивають ці атаки.