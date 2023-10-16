«Крутіться, як хочете». Історія українки, яка вилетіла з Ізраїлю першим евакуаційним рейсом

Із аеропорту «Бен Гуріон» у Тель-Авіві рейсом авіакомпанії HiSky 16 жовтня до міста Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей, повідомляє посольство України в Ізраїлі.

Перший евакуаційний авіарейс із громадянами України вилетів зі столиці Ізраїлю 14 жовтня. За даними МЗС, на борту було 207 громадян України, зокрема 63 дитини.

Евакуація українців із Смуги Гази, де за даними президента Зеленського, перебуває близько 260 громадян України, досі неможлива.

Одна із українських біженок, якій вдруге із трьома дітьми доводиться тікати від війни, розповіла Радіо Свобода про те, як вона придбала квитки на перший евакуаційний рейс із Ізраїлю і чи їй допомогли?

Оксана Соколовська – українка, адвокатка – разом із трьома дітьми виїхала першим евакуаційним рейсом із Ізраїлю. В ефірі Радіо Свобода Соколовська сказала, що змушена була купувати квитки на літак для себе і трьох дітей по 415 євро за кожен, незважаючи на те, що МЗС називає ці рейси евакуаційними.

Оксана каже, що інші комерційні рейси ще дорожчі, їхня ціна сягає 2000 євро.

Соколовська є українською біженкою, яка разом із дітьми поїхала до Ізраїлю наступного дня після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час нападу «Хамасу» сім'я жила в місті Рішон Лі Цеон.

Зараз жінка з дітьми в Румунії, куди приземлився евакуаційний рейс. Вона каже, що знову за власний кошт купує квитки на потяг і автобус, щоб тепер повертатися в Україну.

Про дорогу додому, де триває війна, про гроші і порятунок українців Оксана Соколовська розповіла в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок).

– Як відбувалася евакуація? Скільки коштували квитки?

– Після нападу і оголошення Ізраїлем війни, десь за пару днів з’явилося оголошення на сайті консульства України в Ізраїлі, що буде евакуаційний рейс, яким можуть скористатися українці. І він буде безкоштовним... Там була саме така інформація.

...повідомили, що евакуаційний рейс буде коштувати 415 євро за одну людину

Я зареєструвалася за посиланням, де повідомила, що бажаю скористатися цим рейсом. Через два дні надіслали посилання і повідомили про те, що буде цей евакуаційний рейс, але він буде коштувати 415 євро за одну людину.

Звісно, враховуючи те, що відсутні літаки, відсутній вибір і інші можливості купити десь ці квитки, то я вирішила не гратися із долею і купити квитки, щоб вивезти дітей.

Це була основна мета цієї евакуації.

– Чи є українці, які могли безкоштовно евакуюватися? Бо посол України в Ізраїлі розповідав, що є певна пріоритетність.

– Немає ніякої пріоритетності. Всі, хто був на цьому літаку, всі, хто летів разом з нами, всі сплачували кошти. До речі, чоловіків було також достатньо.

У першу чергу треба було вивозити жінок і дітей, а не чоловіків

Я вважаю, що в першу чергу треба було вивозити жінок і дітей, а не чоловіків, але чоловіків на рейсі було досить багато.

– Чому так складно потрапити на евакуаційний рейс? Їх менше, ніж українців, які потребують евакуації?

– За останніми даними ізраїльського міністерства внутрішніх справ близько 15 тисяч українців перебувають на території Ізраїлю.

Як тільки почалася війна тисячі українців одразу висловили бажання евакуюватися. Звісно, літак вміщує 200 людей, точно не тисячу.

За даними МВС Ізраїлю майже 15 тисяч українців зараз перебувають в Ізраїлі

З кожним днем, як війна набирає обертів, бажаючих стає більше і більше, а можливостей менше і менше.

Аеропорт Бен-Ґуріона (Тель-Авів) обмежує рейси. Є інші комерційні рейси, які влаштовує ізраїльська авіакомпанія El Al і, звісно, їм набагато вигідніше, щоб люди купували їхні квитки по тисячі-дві тисячі євро.

Доходить ціна за один квиток, уявіть собі, дві тисячі євро.

– Вас зараз евакуювали до Румунії, а далі що? Чи буде якась допомога чи ви зараз самостійно про себе дбаєте?

– Дивіться, на цьому місія посольства України в Ізраїлі закінчується.

Далі, в вони прямо повідомляли про це в повідомленнях, в переписці, що вони не несуть далі жодної відповідальності за українських громадян. Далі, як то кажуть, крутіться самі. Але є міжнародні організації, які взялись допомогти українцям та поселили.

Ми от зараз живемо в готелі, нас поселили на дві доби безкоштовно. В аеропорті цих організацій немає. Це треба реєструватися завчасно, бо в аеропорті це питання вже вирішити досить проблематично. Вони є в фейсбуці, якщо зайти в групу «Українці в Ізраїлі», або в інші групи з допомогою.

Але знову ж таки, скільки це буде тривати часу – невідомо. Бо ці ресурси також обмежені тут.

Але я вже купила квитки на потяг, на автобус, звісно, за свій кошт. І буду їхати в Україну. Буду повертатися в Україну.

Що каже посол?

Ситуацію із евакуацією українців із Ізраїлю Радіо Свобода коментував 11 жовтня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі програми Свобода.Ранок:

– Коштів на те, щоб організувати евакуаційний рейс за рахунок держав, зараз немає. І зрозуміло, чому. Слухайте, у нас недофінансування йде по системі, по всіх пунктах у зв’язку з війною і нашим бюджетом.

В Ізраїлі я шукаю (кошти на евакуацію – ред.). Ну, звичайно, а хто буде?

Тому, я сподіваюся, що буде ухвалене якесь рішення чи за рахунок спонсорів, як ми це робимо в Ізраїлі. Тобто, у мене спонсори для цього є. Я не можу сказати, що ми закриваємо сто відсотків наших проблем, але суттєву частину їх закриваємо.

В Ізраїлі я шукаю (кошти на евакуацію – ред.). Ну, звичайно, а хто буде?

Я тут і для того і перебуваю.

Якщо якісь благодійники з України можуть нам допомогти… Бо, поки що, в урядовому бюджеті коштів на це не передбачено.

До війни ми це робили і робили досить ефективно.

І я нікого не звинувачую.

Ви ж знаєте, що ситуація складна з бюджетом, в принципі.

Тому говорити, що хтось нам винен, чи громадяни винні…

Ми коли їх евакуйовували раніше, ми їм казали – не повертайтеся, це повториться знову

Послухайте, ми коли їх евакуйовували раніше, ми їм казали – не повертайтеся, це повториться знову. І вони нам божилися і клялися, що вони повертатися не будуть.

В результаті (це було весною) вони поїхали, провели чудово канікули у бабусі-дідусів в Україні і повернулися назад зі своїми дітьми.

Розумієте? І зараз ми знову наступаємо на ті самі граблі.