З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт з українцями – посольство

Із аеропорту «Бен Гуріон» у Тель-Авіві рейсом авіакомпанії HiSky до міста Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей, повідомило 16 жовтня посольство України в Ізраїлі.

«Посольством надано сприяння співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту. Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України», – повідомили дипломати.

Перший евакуаційний авіарейс із громадянами України вилетів зі столиці Ізраїлю 14 жовтня. За даними МЗС, на борту було 207 громадян України, зокрема 63 дитини.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що у Секторі Гази перебувають майже 260 українських громадян.

Наразі відомо про 11 громадян України, загиблих внаслідок нападу екстремістського угруповання «Хамас» на Ізраїль.