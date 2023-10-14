МЗС: із Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України

Перший евакуаційний авіарейс із громадянами України вилетів зі столиці Ізраїлю Тель-Авіва, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко увечері 14 жовтня.

«Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України, зокрема 63 дітьми, на борту вилетів із Тель-Авіва до Бухареста», – заявив він.

За даними Ніколенка, наступний рейс запланований на 15 жовтня, і прямуватиме до румунського міста Клуж.

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Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 243 громадянина України потребують евакуації зі Смуги Гази. За його словами, українська сторона чекає на можливість вивезти їх через пункт перетину кордону між Смугою Гази та Єгиптом Рафах.

За даними Міністерства закордонних справ, відомо про 11 громадян України, загиблих внаслідок нападу екстремістського угруповання «Хамас» на Ізраїль.

Армія оборони Ізраїлю 14 жовтня заявила про готовність розширити військові дії в Секторі Гази та включити до них наземну операцію.

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Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази. Вранці 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю стверджувала, що за ніч ізраїльські військові завдали ударів по 750 цілях у Смузі Гази.

За останніми даними, в Ізраїлі в результаті нападу бойовиків загинули близько 1300 людей, підконтрольна «Хамасу» влада Сектору Гази вранці 13 жовтня повідомила про 1537 загиблих.