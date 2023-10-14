Армія Ізраїлю заявила про готовність розширити дії в Газі наземною операцією

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 14 жовтня заявила про готовність розширити військові дії в Секторі Гази та включити до них наземну операцію.

За повідомленням ЦАХАЛ у телеграмі, військовослужбовці готуються реалізувати наступальні оперативні плани, які включають напад з повітря, моря і землі.

«Батальйони та солдати ЦАХАЛ розгорнуті по всій країні та готові підвищити готовність до наступних етапів війни – з упором на значну наземну операцію», – наголошується в заяві.

Раніше в суботу, 14 жовтня, пресслужба ізраїльської армії повідомила про завдання ударів у відповідь на атаку з боку Лівану.

Цього ж дня голова Міністерства закордонних справ Ірану Хосейн Абдоллахіан провів переговори з лідером ліванського радикального угруповання «Хезболла» Хасаном Насраллою. Після переговорів лідер «Хезболли» заявив, що угруповання готове стати на бік руху «Хамас» у війні з Ізраїлем.

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Увечері в п’ятницю ізраїльська армія закликала цивільне населення сектора залишити свої будинки та евакуюватися до південних районів Смуги Гази. Вранці в суботу термін евакуації було продовжено ще на шість годин.

Наразі немає даних про те, скільки жителів півночі Смуги Гази переїхало на південь після заклику Ізраїлю. Загалом населення північних районів сектора перевищує один мільйон людей.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази. Вранці 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю стверджувала, що за ніч ізраїльські військові завдали ударів по 750 цілях у Смузі Гази.

За останніми даними, в Ізраїлі в результаті нападу бойовиків загинули близько 1300 людей, підконтрольна «Хамасу» влада Сектору Гази вранці 13 жовтня повідомила про 1537 загиблих.