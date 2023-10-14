Ізраїльські військові кажуть, що ліквідували ще одного лідера «Хамасу»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що ліквідувала ще одного лідера «Хамасу» в Секторі Гази. Він нібито був відповідальний за повітряну систему бойовиків, йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вночі в п’ятницю винищувачі Ізраїлю завдали ударів по Сектору Гази. Під ударом були десятки об’єктів «Хамасу» та бойовиків «Нухба». ЦАХАЛ наголошує, що «Нухба» були нібито однією з провідних сил, які очолили проникнення до Ізраїлю 7 жотвня.

Також минулої доби ЦАХАЛ вдарив авіацією по оперативному штабу «Хамасу», з якого здійснювалося управління повітряною діяльністю бойовиків.

«Під час удару винищувачі ЦАХАЛу ліквідували Мерада Абу Мерада, який очолював повітряну систему ХАМАС у місті Газа і відповідальний за керівництво терористами під час різанини в суботу», – йдеться у повідомленні.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням в США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази. Вранці 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю стверджувала, що за ніч ізраїльські військові завдали ударів по 750 цілях у Смузі Гази.

За останніми даними, в Ізраїлі в результаті нападу бойовиків загинули близько 1300 людей, підконтрольна «Хамасу» влада Сектору Гази вранці 13 жовтня повідомила про 1537 загиблих.