Ізраїльські військові кажуть, що здійснили перші рейди в Сектор Гази

Ізраїльські військові заявили, що наземні війська здійснили перші рейди у Секторі Гази.

Армія Ізраїлю 13 жовтня заявила, що піхота і танки здійснили рейди в Газі для боротьби з бойовиками, знищення зброї й отримання інформації про місця перебування заручників, захоплених бойовиками палестинського екстремістського угруповання «Хамас» під час атак 7 жовтня.

Тим часом, деякі жителі Гази залишають свої домівки. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опівночі 13 жовтня наказала цивільним жителям Гази упродовж доби залишити місто, повідомило видання The Times of Israel із посиланням на представника ЦАХАЛ Деніеля Хагарі.

«Ми боремося з терористичним угрупованням, а не з населенням Гази. Ми хочемо, щоб цивільне населення не постраждало, але ми не можемо жити з «Хамасом» поблизу нашого кордону», – заявив Хагарі у телефонній розмові з журналістами.

Він додав, що після евакуації мирних жителів ЦАХАЛ зможе діяти вільніше, що дозволить завдати більшої шкоди «Хамасу».

Водночас угруповання «Хамас» закликало жителів міста Газа «залишатися непохитними у своїх домівках і твердо стояти перед обличчям цієї огидної психологічної війни».

Раніше про наказ ізраїльської армії повідомив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік. В ООН закликали скасувати цей наказ, наголосивши, що йдеться про переміщення більш як мільйона людей. «ООН вважає за неможливе, щоб таке переміщення сталося без руйнівних гуманітарних наслідків», – сказав Дюжаррік.

Смуга Гази – територія довжиною 54 кілометри з півночі на південь і шириною близько 12 кілометрів із заходу на схід. Найбільш густонаселене місто на цій території, власне Газа, розташоване на півночі території. На півдні є два менших міста – Хан-Юніс і Рафах, а також кілька дрібніших поселень.

7 жовтня сотні бойовиків «Хамасу», визнаноготерористчиним угрупованням в ЄС і США, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Смузі Гази. Зокрема, вранці 13 жовтня пресслужба Армії оборони Ізраїлю заявила, що за ніч ізраїльські військові завдали удару по 750 цілях на всій території Смуги Гази.

Напередодні в інтерв’ю Радіо Свобода посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродським не виключив, що найближчим часом може початися наземна операція ізраїльських військ проти бойовиків палестинського екстремістського угруповання «Хамас» у Смузі Гази.

За останніми даними, в Ізраїлі в результаті нападу бойовиків загинули близько 1300 людей, підконтрольна «Хамасу» влада Смуги Гази вранці 13 жовтня повідомила про 1537 загиблих.