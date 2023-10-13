Ізраїль уночі 13 жовтня завдав ударів по 750 цілях у Смузі Гази – ЦАХАЛ

Ізраїльські військові в ніч на 13 жовтня завдали ударів по 750 цілях на всій території Смуги Гази, повідомляє в соцмережах ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю).

Серед уражених цілей, як ідеться в повідомленні, підземні тунелі, склади зброї, будинки високопоставлених членів угруповання «Хамас», які використовувалися як місце збору бойовиків, та інші обʼєкти.

Серед іншого, військові літаки синхронно завдали удару по 12 багатоповерхових будинках у Газі, які використовував «Хамас», повідомляє ЦАХАЛ.

7 жовтня близько 1500 бойовиків «Хамасу» напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль став завдавати масованих ударів по Смузі Гази. За даними на вечір 12 жовтня, в Ізраїлі в результаті нападу бойовиків загинули близько 1300 людей, підконтрольна «Хамасу» влада Смуги Гази вранці 13 жовтня повідомила про 1537 загиблих.