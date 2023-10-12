Посол Ізраїлю: цілком може бути, що найближчим часом почнеться і наземна операція проти «Хамасу»

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродським не виключає, що найближчим часом може початися наземна операція ізраїльських військ проти бойовиків палестинського екстремістського угруповання «Хамас» у Смузі Гази.

«Ви знаєте, що триває операція сил оборони Ізраїлю по знищенню інфраструктури терору в Секторі Гази після страшних і трагічних подій, які сталися в Ізраїлі за останні дні, в результати яких загинуло майже 1300 ізраїльтян як цивільних, так і військових. Тисячі людей були поранені. І були захоплені заручники. В результаті цих страшних подій було ухвалене рішення розпочати воєнну операцію по знищенню «Хамасу» в Секторі Гази», – сказав посол в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Наразі ця операція триває. В основному – з повітря. Літаки Ізраїлю бомблять цілі терористів у Секторі Гази. Але не можна виключати і наземну операцію. Щодо цього останніми днями проводилася підготовка, були стягнуті резервісти і регулярна армія до Смуги Гази, сотні тисяч військовослужбовців. Цілком може бути, що і найближчим часом розпочнеться і наземна операція», – додав він.

Водночас посол уточнив, що рішення про це, наскільки йому відомо, ще не ухвалене.

Бродський також зауважив, що існує ризик відкриття другого фронту – на півночі Ізраїлю, там, де кордон з Ліваном і є ризики долучення до війни «Хезболли».

«Ізраїль готовий до подібного розвитку ситуації. Там також була посилена охорона кордонів, також туди були спрямовані частини Армії оборони Ізраїлю – і резервісти, і регулярні частини. Ми сподіваємося, що «Хезболлі» і тим режимам тих країн, які виступають проти Ізраїлю, передовсім Ірану, вистачить розуму не вв’язуватися у цю війну. Тому що ми говорили про це відкрито і по дипломатичних каналах, ціна, яку вони заплатять, буде дуже і дуже великою», – наголосив дипломат.

Щодо термінів війни, то, за словами Бродського, Ізраїль готовий до тривалої війни, мета якої – ліквідація «Хамасу» й «інфраструктури терору» в Секторі Гази.

«Зрозуміло, що це неможливо зробити за день. Тому ми готові до затяжної війни. Якісь конкретні терміни я не став би наразі називати», – додав він.

Посол також зауважив, що Ізраїль уважно стежить за реакціями країн і вдячний «за однозначну підтримку» керівництву і народу України.

«Я думаю, що по-іншому і не повинно бути. Ми перебуваємо у дуже схожих ситуаціях. Ми переживаємо колосальні трагедії і ваша країна, і наша країна», – сказав він, додавши, що коментувати реакції інших країн, зокрема Росії, він би поки не хотів.

Бойовики угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і ЄС, напали на Ізраїль 7 жовтня. Вони завдали ракетних ударів і прорвалися в прикордонні райони на півдні Ізраїлю, вбиваючи людей і захоплюючи заручників. Армія оборони Ізраїлю у відповідь почала завдавати масованих ударів по Смузі Гази, яка перебуває під контролем «Хамасу».

За останніми даними влади Ізраїлю, внаслідок атаки «Хамасу» загинули близько 1200 жителів, близько 2700 – поранені. Влада в Смузі Гази, яку контролює «Хамас», також повідомляла про 1200 загиблих унаслідок обстрілів, постраждали, за цими даними, близько 5600 людей.

Крім того, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант 9 жовтня заявив, що віддав наказ про «повну блокаду» Смуги Гази, яка передбачає припинення подачі води та електрики, зупинення постачання продовольства та палива.

В ООН рішення Ізраїлю про блокаду засудили, заявивши, що такі заходи є «колективним покаранням», яке призведе до жертв серед мирного населення.