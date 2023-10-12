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Міністр енергетики Ізраїлю: Газа не отримає електроенергію до звільнення ізраїльських заручників

Удар ізраїльської армії по Газі, 12 жовтня 2023 року

Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац прокоментував заклики міжнародних організацій надати гуманітарну допомогу сектору Газа.

«Гуманітарна допомога Газі? Жоден вимикач електроенергії не буде увімкнений, жоден кран не буде відкритий, жодна вантажівка з паливом не заїде, доки ізраїльські заручники не повернуться додому», – заявив він.

Тим часом Організація об’єднаних націй заявила, що сотні тисяч людей у Газі живуть «без їжі, води та критично необхідних товарів».

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«Надзвичайні служби Світової харчової програми можуть надати життєво важливу допомогу понад 800 тисячам людей, але кордони мають бути відкриті та захищені», – йдеться в заяві.

Влада Ізраїлю на тлі припинила подачу електроенергії до Смуги Гази 7 жовтня.

Бойовики угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і ЄС, напали на Ізраїль 7 жовтня. Вони завдали ракетних ударів і прорвалися в прикордонні райони на півдні Ізраїлю, вбиваючи людей і захоплюючи заручників. Армія оборони Ізраїлю у відповідь почала завдавати масованих ударів по Смузі Гази, яка перебуває під контролем «Хамасу».

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За останніми даними, в Ізраїлі внаслідок атаки «Хамасу» загинули 1300 людей, близько 3300 постраждали. У Смузі Гази, за даними місцевої влади, в результаті ударів ізраїльської армії у відповідь на атаки загинули 1417 осіб, постраждали – понад 6200.

У заручниках «Хамасу» залишаються 130 людей, за твердженням самого угруповання.

За даними МЗС України, внаслідок атаки «Хамасу» загинули семеро українців, ще дев’ять громадян мають поранення різного ступеню тяжкості і дев’ятеро українців вважаються зниклими безвісти.

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