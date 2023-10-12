Соцмережа X видалила сотні пов’язаних із «Хамасом» акаунтів

Соціальна мережа X, раніше відома як Twitter, видалила сотні акаунтів, пов’язаних із палестинським радикальним угрупованням «Хамас», і десятки тисяч повідомлень, пов’язаних із нападом бойовиків цього угруповання на Ізраїль 7 жовтня. Про це йдеться у листі генеральної директорки платформи Лінди Яккаріно у відповідь на запит Євросоюзу.

25 серпня в Євросоюзі набув чинності закон про цифрову безпеку, який зобов’язує соціальні мережі ретельно модерувати контент, що публікується. 10 жовтня комісар Євросоюзу з питань внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон звернувся з листом до власника X Ілона Маска з вимогою дотримуватися цього закону стосовно ситуації на Близькому Сході.

У листі чиновника йшлося про те, що ЄС має підстави вважати, що соціальна мережа використовується для поширення «незаконного контенту й дезінформації». За порушення нового закону соцмережам загрожують великі штрафи.

У відповіді Яккаріно йдеться про те, що після нападу на Ізраїль у соціальній мережі було створено оперативний штаб для реагування на ситуацію. Окрім видалення акаунтів і повідомлень, десятки тисяч твітів були доповнені контекстом для боротьби з дезінформацією. «У Х немає місця терористичним організаціям або екстремістським групам, які використовують насильство», – йдеться в листі.

«Хамас» був визнаний терористичною організацією у країнах Євросоюзу і США. Угруповання контролює Смугу Гази.

За останніми даними, в Ізраїлі внаслідок атаки «Хамасу» загинули 1300 людей, близько 3300 постраждали. У Смузі Гази, за даними місцевої влади, в результаті ударів ізраїльської армії у відповідь на атаки загинули 1417 осіб, постраждали – понад 6200.