ЦАХАЛ наказав жителям Гази евакуюватися на південь, «Хамас» закликає цього не робити

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опівночі 13 жовтня наказала мирним жителям Гази упродовж доби залишити місто, повідомляє The Times of Israel із посиланням на представника ЦАХАЛ Деніеля Хагарі.

«Ми боремося з терористичним угрупованням, а не з населенням Гази. Ми хочемо, щоб цивільне населення не постраждало, але ми не можемо жити з «Хамасом» поблизу нашого кордону», – заявив Хагарі у телефонній розмові з журналістами.

Він додав, що після евакуації мирних жителів ЦАХАЛ зможе діяти вільніше, що дозволить завдати більшої шкоди «Хамасу».

Зранку 13 жовтня угруповання «Хамас» закликало жителів міста Газа «залишатися непохитними у своїх домівках і твердо стояти перед обличчям цієї огидної психологічної війни».

«Сцени міграції та біженства залишилися в минулому і не повторяться, за винятком переможного повернення наших людей на нашу окуповану землю», – ідеться в заяві угруповання.

Раніше про наказ ізраїльської армії повідомив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік. В ООН закликали скасувати цей наказ, наголосивши, що йдеться про переміщення більш як мільйона людей. «ООН вважає за неможливе, щоб таке переміщення сталося без руйнівних гуманітарних наслідків», – сказав Дюжаррік.

Смуга Гази – територія довжиною 54 кілометри з півночі на південь і шириною близько 12 кілометрів із заходу на схід. Найбільш густонаселене місто на цій території, власне Газа, розташоване на півночі території. На півдні є два менших міста – Хан-Юніс і Рафах, а також кілька дрібніших поселень.

7 жовтня близько 1500 бойовиків «Хамасу» напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль став завдавати масованих ударів по Смузі Гази. Зокрема, вранці 13 жовтня пресслужба Армії оборони Ізраїлю заявила, що за ніч ізраїльські військові завдали удару по 750 цілях на всій території Смуги Гази.

За даними на вечір 12 жовтня, в Ізраїлі в результаті нападу бойовиків загинули близько 1300 людей, підконтрольна «Хамасу» влада Смуги Гази вранці 13 жовтня повідомила про 1537 загиблих.