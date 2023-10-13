HRW звинувачує Ізраїль у застосуванні снарядів із білим фосфором, ЦАХАЛ заперечує

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch стверджує, що отримала свідчення застосування ізраїльськими військовими білого фосфору під час бомбардування Смуги Гази та Лівану 10 та 11 жовтня.

Такий висновок організація зробила на підставі аналізу відеозаписів та свідчень очевидців. Зокрема, на фотографіях, зроблених агенцією AFP у Газі, на яких видно білі смуги у небі.

На думку правозахисників, застосування білого фосфору у Газі збільшує ризик для цивільного населення та є порушенням вимог міжнародного гуманітарного права.

Білий фосфор спалахує при контакті з киснем, утворюючи густий білий дим. Ця речовина іноді використовується військовими для позначення територій, проте вона може також викликати сильні опіки, а її застосування в місцях скупчення людей може бути для них украй небезпечним. Білий фосфор не заборонений міжнародним правом, але через шкідливий вплив на людину його застосування жорстко регламентоване.

Раніше цього тижня Human Rights Watch, коментуючи ситуацію в Ізраїлі та Смузі Гази, заявила про воєнні злочини з обох сторін.

Ізраїльські військові заявили агентству Reuters, що «нині їм не відомо про застосування зброї, що містить білий фосфор, у Смузі Гази».

7 жовтня близько 1500 бойовиків «Хамасу» напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль став завдавати масованих ударів по Смузі Гази. За даними на вечір 12 жовтня, в Ізраїлі в результаті нападу бойовиків загинули близько 1300 людей, підконтрольна «Хамасу» влада Смуги Гази вранці 13 жовтня повідомила про 1537 загиблих.