Лубінець: 243 українці потребують евакуації із Сектору Гази

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипету Каїру для участі в налаштуванні механізму евакуації українських громадян зі Смуги Гази. Про це він заявив 14 жовтня.

«Внаслідок нападу терористів «Хамас» на Ізраїль, у Секторі Газа залишаються заблокованими цивільні громадяни України. Ситуація там критична. Люди без світла, комунікацій, у небезпеці. Тому наразі термінової евакуації потребують 243 українці, а саме жінки та діти», – заявив він.

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Омбудсмен додав, що пункт перетину Рафах на кордоні між Єгиптом і Смугою Гази лишається заблокованим. Відтак за рішенням президента Зеленського він прибув до Каїру для зустрічей із «відповідними органами задля вирішення цього гуманітарного питання».

«Наразі я співпрацюю з Національною комісією з прав людини Єгипту, аби якнайшвидше допомогти громадянам України. Зокрема, провів зустріч із Президенткою комісії Муширою Хаттаб. Основне питання – механізм повернення додому українців. Також в активному режимі працюють українські дипломати та інші компетентні органи держвлади України», – додав Лубінець.

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За даними Міністерства закордонних справ, відомо про 11 громадян України, загиблих внаслідок нападу екстремістського угруповання «Хамас» на Ізраїль.

Армія Ізраїлю 13 жовтня заявила, що піхота і танки здійснили перші рейди в Газі для боротьби з бойовиками, знищення зброї й отримання інформації про місця перебування заручників, захоплених бойовиками палестинського екстремістського угруповання «Хамас» під час атак 7 жовтня.

За останніми даними, в Ізраїлі в результаті нападу бойовиків загинули близько 1300 людей, підконтрольна «Хамасу» влада Сектору Гази вранці 13 жовтня повідомила про 1537 загиблих.