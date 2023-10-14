Понад 420 тисяч жителів Гази залишили свої домівки – ООН

Понад 423 тисячі мешканців Сектору Гази залишили свої домівки ще до того, як влада Ізраїлю наказала їм евакуюватися з півночі смуги до південної частини протягом 24 годин, повідомляє The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю напередодні повідомила ООН, що все палестинське населення на північ від Ваді-Газа має переміститися до південної частини Гази протягом 24 годин.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням в США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази. Вранці 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю стверджувала, що за ніч ізраїльські військові завдали ударів по 750 цілях у Смузі Гази.

За останніми даними, в Ізраїлі в результаті нападу бойовиків загинули близько 1300 людей, підконтрольна «Хамасу» влада Сектору Гази вранці 13 жовтня повідомила про 1537 загиблих.