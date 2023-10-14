Блінкен закликає забезпечити захист цивільних у Газі під час наземної операції Ізраїлю

Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцем Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом – про це повідомила пресслужба Державного департаменту Сполучених Штатів 14 жовтня. Зустріч відбулася в Ер-Ріяді і була присвячена наслідкам атаки угруповання «Хамас» на Ізраїль.

У своїй заяві, яку цитує Держдепартамент, Блінкен зазначив, що «Хамас» не представляє палестинський народ і «його легітимні прагнення щодо майбутнього»:

«Його («Хамасу» – ред.) єдиним порядком денним є знищення держави Ізраїль та вбивство євреїв. І важливо, аби весь світ бачив це саме так. Це, я думаю, важливий момент для моральної ясності, коли йдеться про «Хамас».

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Водночас державний секретар вказав на потенційну загрозу для цивільних у Смузі Гази в ході наземної операції Ізраїлю.

«У той час як Ізраїль реалізує своє законне право захищати свій народ і намагається гарантувати, аби подібне ніколи не повторилося, критично важливо, щоб усі ми дбали про цивільних. І ми разом працюємо, щоб зробити саме це, зокрема, працюємо над створенням безпекових зон у Газі, працюємо над створенням коридорів, щоб гуманітарна допомога могла дістатися людей, які її потребують. Ніхто з нас не хоче бачити страждання цивільних осіб з будь-якої сторони, чи то в Ізраїлі, чи то в Газі, чи десь ще», – заявив Блінкен.

Зі свого боку, аль-Сауд назвав ситуацію «тривожною», також згадавши, що мирне населення страждає першим. Він наголосив, що сторони зустрічі засуджують напади на цивільних «у будь-якій формі, у будь-який час і з боку будь-кого».

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«Проте зараз пріоритетом має бути припинення подальших страждань цивільного населення. І тут нам потрібно знайти спосіб швидкої деескалації ситуації, швидко відновити мир, принаймні припинити вогонь, а потім працювати над вирішенням гуманітарних проблем», – заявив він.

Голова саудівського МЗС назвав складною гуманітарну ситуацію в Газі і закликав забезпечити доступ гуманітарної допомоги.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням в США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази. Вранці 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю стверджувала, що за ніч ізраїльські військові завдали ударів по 750 цілях у Смузі Гази.

За останніми даними, в Ізраїлі в результаті нападу бойовиків загинули близько 1300 людей, підконтрольна «Хамасу» влада Сектору Гази вранці 13 жовтня повідомила про 1537 загиблих.