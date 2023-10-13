Боррель закликав Китай «використати свій вплив» на Росію для припинення війни проти України

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє пресслужба Зовнішньої служби ЄС 13 жовтня.

Поміж іншого, Боррель висловив «засадничі та специфічні побоювання» через стан прав людини в Китаї. Водночас він підтвердив готовність Євросоюзу співпрацювати з Китаєм, коли це можливо, у питаннях зміни клімату, боргу та глобального здоров’я.

Крім того, переговори стосувалися російської агресії проти України.

«(Боррель – ред.) висловив очікування ЄС, що Китай – постійний член Ради Безпеки ООН – займе більш рішучу позицію щодо захисту Статуту ООН і використає свій вплив на Росію, щоб припинити її війну проти України та відверте нехтування міжнародним правом. Він підкреслив, що Китай має й надалі утриматися від постачання Росії зброї або пріоритетних товарів військового призначення», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, представник Євросоюзу вказав на негативний вплив війни в Росії проти України на світову продовольчу безпеку й закликав Пекін закликати Москву припинити блокування експорту українського продовольства.

Публічних коментарів МЗС Китаю з приводу зустрічі немає.

Раніше цього року західні чиновники висловили занепокоєння, що Китай може розглядати можливість надання Росії летальної військової допомоги. Ці звинувачення Пекін відкидає.

Навесні Міністерство фінансів США заявило, що не бачать доказів того, що Китай надає Росії значну допомогу у її війні проти України, але офіційні особи залишаються настороженими, оскільки дві країни налагоджують тісніші відносини.