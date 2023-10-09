Голова Організації Договору про заборону ядерних випробувань стурбований кроками Росії щодо «дератифікації» пакту

Голова Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 9 жовтня висловив стурбованість останніми кроками російських законодавців щодо скасування ратифікації договору Москвою .

«Я стурбований тим, що Російська Федерація вживає заходів для відкликання нею ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ)», – заявив Роберт Флойд.

За словами Флойда, він спілкувався з високопоставленими російськими посадовцями, щоб довести, що «ратифікація ДВЗЯВ відповідає як національним інтересам Росії, так і інтересам усього людства».

Депутати російської Держдуми 9 жовтня попросили комітет Думи з міжнародних питань і МЗС країни скласти графік дебатів до 18 жовтня щодо відкликання Росією ратифікації ДВЗЯВ.

Рада Держдуми оголосила про своє рішення після того, як її члени зібралися для обговорення питання на тлі підвищеної стурбованості щодо можливості відновлення Москвою ядерних випробувань під час ведення війни проти України.

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін ініціював обговорення в Раді після того, як минулого тижня заявив, що нижня палата російського парламенту на «найближчому» засіданні обговорить відкликання Москвою ратифікації договору 1996 року, а також після того, як представник Росії в ОДВЗЯВ Михайло Ульянов заявив, що Москва відкличе ратифікацію.

«Мета полягає в тому, щоб бути на рівних зі США, які підписали договір, але не ратифікували його», – написав Ульянов у X, соціальній медіа-платформі, раніше відомій як Twitter.

Державний департамент США відповів 6 жовтня, заявивши, що дератифікація договору «будь-якою державою-учасницею без потреби ставить під загрозу глобальну норму проти випробувань ядерної вибухової речовини».

Росія повинна досягти «рівних позицій» зі Сполученими Штатами, «не застосовуючи контроль над озброєннями і безвідповідальну ядерну риторику в невдалій спробі контролювати інші держави», – сказав речник Держдепу.

Посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов відреагував на заяву відомства США, заявивши 9 жовтня, що «бездіяльність Вашингтона змушує нас відновити баланс у рамках ДВЗЯВ. Зрив глобального стратегічного паритету є неприпустимим».

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань підписали 187 країн і ратифікували 178, але він не може набути чинності, доки його не підпишуть і не ратифікують вісім держав: Китай, Єгипет, Іран, Ізраїль, Північна Корея, Індія, Пакистан і Сполучені Штати.

Хоча США не ратифікували договір, вони дотримуються мораторію на випробування ядерної зброї з 1992 року і заявляють, що не планують відмовлятися від договору.

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну різні прокремлівські політики та громадські діячі, включно з урядовцями, говорили про можливість застосування Росією ядерної зброї або принаймні відновлення ядерних випробувань.

Минулого тижня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що можлива дератифікація договору не означає, що Росія відновить ядерні випробування.