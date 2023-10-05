Путін заявив про випробування Росією ракети з ядерною установкою

Росія провела успішне випробування крилатої ракети з ядерною установкою «Буревестник», заявив президент РФ Володимир Путін на форумі «Валдай».

Про те, коли саме відбулося випробування, Путін не уточнив.

«Ми практично закінчили роботу над сучасними видами стратегічної зброї, про які я говорив і які анонсував ще кілька років тому. Проведено останнє успішне випробування «Буреветсника». Крилата ракета глобальної дальності з руховою ядерною установкою», – сказав він.

Путін також зазначив, що Росія фактично закінчила роботу над стратегічним ракетним комплексом «Сармат» і найближчим часом дійде до його масового виробництва та взяття на озброєння.

Днями про нещодавні ймовірні випробування «Буревестника» написало видання The New York Times. Журналісти дійшли такого висновку після вивчення супутникових знімків та авіаційних даних пересування техінки на архіпелазі Нова Земля.

«Буревестник» – міжконтинентальна крилата ракета. Вона не тільки здатна нести ядерний боєзаряд, але й має ядерну енергетичну установку. Максимальна дальність польоту – до 22,5 тисяч кілометрів.

За даними незалежної групи спостережень Nuclear Threat Initiative, між 2017 і 2019 роком Росія провела 13 пробних запусків «Буревестника», всі вони закінчилися невдачею, у тому числі з людськими жертвами. Експерти попереджають, що наявність у ракети ядерного «мотора» у разі аварії може призвести до катастрофічних наслідків, навіть якщо ракета не несе ядерних боєголовок.