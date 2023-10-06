Байден заявив про можливу зустріч із лідером Китаю в листопаді у США

Президент США Джо Байден заявив, що існує «ймовірність» його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті в Сан-Франциско у листопаді.

Водночас така зустріч офіційно не підтверджена, в тому числі китайською стороною.

«Така зустріч не призначена, але така ймовірність є», – про це, як передає агенція AFP, Байден сказав журналістам 6 жовтня в Білому домі після того, як з’явилися повідомлення, що два лідери збираються зустрітися під час запланованого форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Сан-Франциско у середині листопада.

Пекін наразі не підтвердив, чи Сі Цзіньпін візьме участь у цьому форумі.

У червні з візитом у Пекіні перебував держсекретар США Ентоні Блінкен.

Раніше цього року західні чиновники висловили занепокоєння, що Китай може розглядати можливість надання Росії летальної військової допомоги. Ці звинувачення Пекін відкидає.

Навесні Міністерство фінансів США заявило, що не бачать доказів того, що Китай надає Росії значну допомогу у її війні проти України, але офіційні особи залишаються настороженими, оскільки дві країни налагоджують тісніші відносини.