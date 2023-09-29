Посольство Китаю у Вашингтоні відреагувало на звинувачення США щодо маніпуляцій глобальними ЗМІ

Посольство Китаю у Вашингтоні відреагувало на звинувачення США у намірі Пекіна встановити інформаційне панування. В електронному листі «Голосу Америки» речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгуй назвав звіт «лише ще одним інструментом, щоб стримати Китай і підтримати американську гегемонію».

«Швидкого перегляду його [звіту] резюме достатньо, щоб зрозуміти, про що йдеться: посилення ідеологічної конфронтації, поширення дезінформації та дискредитація внутрішньої та зовнішньої політики Китаю», – сказав він.

Представник КНР закликав США припинити обвинувачувати Китай у так званих «маніпуляціях інформацією».

Раніше американські чиновники заявили, що Китай маніпулює глобальними засобами інформації шляхом запровадження цензури, збирання даних і таємної купівлі іноземних медіа. У Вашингтоні попереджають, що ця тенденція може призвести до «різкого скорочення» свободи слова у світі.

У звіті Державного департаменту США зазначено, що Пекін щороку витрачає мільярди доларів на зусилля з маніпулювання інформацією, включно з придбанням часток в іноземних ЗМІ через «публічні та непублічні засоби», спонсорування впливових онлайн-агентів і укладання угод про поширення немаркованого вмісту, який подає події під сприятливим для китайського уряду кутом.