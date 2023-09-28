США звинувачують Китай у маніпуляціях глобальними ЗМІ – Reuters

Сполучені Штати заявили 28 вересня, що Китай маніпулює глобальними засобами інформації шляхом запровадження цензури, збирання даних і таємної купівлі іноземних медіа. У Вашингтоні попереджають, що ця тенденція може призвести до «різкого скорочення» свободи слова у світі. Про це повідомляє агенція Reuters.

У звіті Державного департаменту США зазначено, що Пекін щороку витрачає мільярди доларів на зусилля з маніпулювання інформацією, включно з придбанням часток в іноземних ЗМІ через «публічні та непублічні засоби», спонсорування впливових онлайн-агентів і укладання угод про поширення немаркованого вмісту, який подає події під сприятливим для китайського уряду кутом.

Офіційний Пекін наразі не відреагував на звинувачення США. За даними Reuters, посольство Китаю у Вашингтоні також ще не відповіло на запит про коментар.