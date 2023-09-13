Китай підтвердив візит представника Ватикану для переговорів щодо України

Міністерство закордонних справ Китаю 13 вересня повідомило, що посол Ватикану кардинал Маттео Дзуппі відвідає Китай для переговорів щодо врегулювання війни в Україні, попри відсутність офіційних двосторонніх відносин між Пекіном і Святим Престолом.

Як передає агенція Reuters, Лі Хуей, спеціальний посланець Китаю з питань Євразії, зустрінеться з Дзуппі.

«Що стосується України, Китай завжди був відданий сприянню мирним переговорам. Ми готові працювати з усіма сторонами та продовжувати відігравати конструктивну роль у сприянні деескалації та охолодженню ситуації», – повідомили в китайському МЗС.

Відколи російські війська вторглися в Україну в лютому 2022 року, Китай утримується від засудження дій свого союзника – Москви, хоча неодноразово закликав до припинення вогню та політичного вирішення кризи.

Дзуппі перебуватиме в Китаї з середи по п’ятницю в рамках дипломатичної роботи зі сприяння миру в Україні, повідомили напередодні у Ватикані.

Дзуппі вже відвідував Київ і Москву в червні, а потім – Вашингтон, у липні, в рамках спроб Святого Престолу посадити Україну і Росію за стіл переговорів.