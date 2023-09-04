«Я вивчав це в школі»: папа Римський пояснив свої слова про спадщину Росії, Петра І та Катерину ІІ

Папа Римський Франциск пояснив, що мав на увазі, коли заохочував російську католицьку молодь берегти спадщину Росії. Як передає Vatican News, йшлося, за словами понтифіка про культуру, а не імперіалістичне минуле.

«Я не мав на думці імперіалізм, коли це сказав. Я говорив про культуру», – сказав папа, відповідаючи на запитання журналіста італійського інформагентства ANSA, який попросив пояснити, чому папа згадав про такі постаті, як Петро І чи Катерина ІІ, а також що він думає про імперіалізм, зокрема, російський.

Папа зауважив, що, говорячи про спадщину для молоді, він послався на ідею «великої Росії».

«Бо російська спадщина є дуже доброю та дуже гарною», – сказав він.

«До прикладу, в царині літератури, в царині музики, аж до Достоєвського, який сьогодні говорить нам про зрілий гуманізм. Щоб вони (молодь – ред.) взяли на себе цей гуманізм, який розвивався в мистецтві та літературі. Це другий аспект із того, що я говорив про спадщину. Третій, мабуть, не був вдалий. Говорячи про «велику Росію», можливо, не стільки в географічному сенсі, скільки культурному, мені згадалося те, що нас вчили в школі: Петро І, Катерина ІІ. І тут виплив цей третій (елемент – ред.), що, мабуть, не зовсім правильний. Не знаю. Нехай історики скажуть. Але це було доповнення, яке спало мені на думку, бо я вивчав це в школі», – пояснив понтифік.

Відповідаючи на другу частину запитання, в якій йшлося про ставлення до імперіалізму, папа сказав: «Я не мав на увазі імперіалізм, коли говорив це. Я говорив про культуру, а передавання культури ніколи не є імперіалістичним, ніколи. Це завжди діалог, і я говорив про це».

У відеозверненні до російської католицької молоді, оприлюдненому 25 серпня, папа Римський Франциск дослівно сказав таке:

«Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, (країни) великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви – нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам – дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами».

Прессекретар Ватикану Маттео Бруні після цього сказав, що Франциск просто хотів похвалити позитивні аспекти духовної та культурної історії Росії, коли він хвалив російських імператорів Петра та Катерину Другу.

Після цього МЗС України зауважили, що «саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл».

Українська греко-католицька церква також виступила з критичною заявою через висловлювання папи Римського Франциска.