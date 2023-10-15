У Секторі Гази перебувають майже 260 громадян України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Секторі Гази перебувають майже 260 українських громадян, МЗС України працює над їхньою евакуацією.



«Триває евакуація українців з Ізраїлю: уже понад 200 людей вивезли до Румунії, переважно жінок і дітей. Готуються нові рейси. Відомо про майже 260 наших людей, які зараз перебувають у Секторі Гази. Наразі виїзд звідти заблокований для громадян усіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян. Українські дипломати готові допомогти кожному нашому громадянину, який цього потребує», – сказав він у своєму відеозверненні.



Зеленський закликав всіх українців та українок, які можуть потребувати допомоги, «у будь-який час і в будь-який спосіб» звертатися до дипломатичних представництв України та дотримуватися їхніх рекомендацій.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 243 громадянина України потребують евакуації зі Смуги Гази. За його словами, українська сторона чекає на можливість вивезти їх через пункт перетину кордону між Смугою Гази та Єгиптом Рафах.

14 жовтня у МЗС повідомили, що перший евакуаційний авіарейс із207 громадянами України, зокрема 63 дітьми, на борту вилетів із Тель-Авіва до Бухареста. На 15 жовтня був запланований ще один рейс.

За даними Міністерства закордонних справ, відомо про 11 громадян України, загиблих внаслідок нападу екстремістського угруповання «Хамас» на Ізраїль.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

За останніми даними, в Ізраїлі в результаті нападу бойовиків загинули близько 1300 людей, підконтрольна «Хамасу» влада Сектору Гази вранці 13 жовтня повідомила про 1537 загиблих.