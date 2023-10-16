Ізраїль евакуює жителів 28 селищ біля кордону з Ліваном

Армія оборони Ізраїлю і Міністерство оборони країни вранці 16 жовтня оголосили про евакуацію жителів населених пунктів, розташованих менш ніж за два кілометри від кордону з Ліваном.

У повідомленні ЦАХАЛу перераховані 28 населених пунктів, з яких евакуюють жителів. Їм нададуть тимчасове житло за державний рахунок.

Після нападу палестинського радикального угруповання «Хамас» на Ізраїль 7 жовтня і початку ударів у відповідь по Сектору Гази почастішали і перестрілки на північному кордоні Ізраїлю – з Ліваном. Південні райони Лівану де-факто перебувають під контролем озброєного радикального шиїтського угруповання «Хезболла», яке підтримує Іран. Її представники взяли на себе відповідальність за кілька обстрілів ізраїльської території. Ізраїльські військові завдають ударів у відповідь по об’єктах «Хезболли» на території Лівану.

Про повномасштабні бойові дії наразі не йдеться. Представники «Хезболли» раніше заявляли, що можуть розпочати війну проти Ізраїлю у разі, якщо той розпочне наземну операцію проти «Хамасу» у Смузі Гази. Про це ж заявляли в Тегерані. США, у свою чергу, попереджали всі сили у регіоні про те, що вони не повинні втручатися у конфлікт між Ізраїлем і «Хамасом».