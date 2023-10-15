Нова війна Ізраїлю з «Хамасом»: Салліван заявляє, що не можна виключати втручання Ірану

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що не можна виключати втручання Ірану у війну між Ізраїлем і «Хамасом».



«Ми стурбовані проксі-силами. Ліванська «Хезболла», проксі-сила Ірану, знаходиться там, проводить рейд на північний кордон Ізраїлю зі значною військовою потужністю та історією нападів на державу Ізраїль. І фактично за останні кілька днів ми спостерігали сутички на цьому північному кордоні, що лише збільшує ризик ескалації. Але, звісно, ми не можемо виключити, що Іран вирішить якось напряму вступити в справу; ми повинні підготуватися до всіх можливих непередбачених обставин», – сказав він в інтерв’ю CBS.



Салліван зазначив, що Вашингтон має засоби контакту з Іраном.

«Ми скористалися цими засобами протягом останніх кількох днів, щоб приватно прояснити те, що ми сказали публічно», – додав радник президента США.

14 жовтня глава Міністерства закордонних справ Ірану Хосейн Абдоллахіан провів переговори з лідером ліванського радикального угруповання «Хезболла» Хасаном Насраллою. Після переговорів лідер «Хезболли» заявив, що угруповання готове стати на бік руху «Хамас» у війні з Ізраїлем.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. Після цього Ізраїль оголосив війну і почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

Іран давно підтримує «Хамас», і можлива участь Тегерана у війні поставить Росію у важке становище на Близькому Сході, вважають аналітики.

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Останніми роками Росія поглибила зв’язки з Іраном, намагаючись підтримувати теплі відносини з Ізраїлем.