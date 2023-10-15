Генсек ООН: заручники і доступ допомоги до Гази не мають бути «розмінною монетою»

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш закликав бойовиків угруповання «Хамас» звільнити заручників без будь-яких умов, а Ізраїль – дозволити швидкий і безперешкодний доступ гуманітарної допомоги до Сектора Гази.



«Кожна з цих двох цілей правомірна сама по собі. Вони не повинні ставати предметом переговорів, і їх необхідно втілювати, тому що це правильно», – сказав Ґутерреш, якого цитує агенція Reuters.

Папа Римський Франциск також виступив з подібною заявою, закликавши створити гуманітарні коридори для допомоги тим, хто перебуває в облозі в Секторі Гази, а також звільнити заручників.

За даними Ізраїлю, бойовики «Хамасу» утримують 126 ізраїльських заручників.

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Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. Після цього Ізраїль оголосив війну і почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

Ізраїльські військові повідомили, що «щонайменше 279 їхніх солдатів були вбиті з 7 жовтня, коли «Хамас» розпочав атаку по Ізраїлю». Загальна кількість ізраїльських втрат становить понад 1300 убитих, кажуть в ЦАХАЛі.