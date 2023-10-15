Папа Римський закликав створити гуманітарні коридори у Газі та звільнити заручників

Папа Римський Франциск закликав створити гуманітарні коридори для допомоги тим, хто перебуває в облозі в Секторі Гази, а також звільнити заручників, утримуваних бойовиками «Хамасу», пише Reuters.

«Я дуже прошу, щоб діти, хворі, люди похилого віку, жінки та всі цивільні не стали жертвами конфлікту. Гуманітарні права повинні поважатися, перш за все в Газі», – сказав понтифік 15 жовтня під час свого щотижневого звернення на площі Святого Петра у Ватикані.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази. Вранці 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю стверджувала, що за ніч ізраїльські військові завдали ударів по 750 цілях у Смузі Гази.

Ізраїльські військові повідомили, що «щонайменше 279 їхніх солдатів були вбиті з 7 жовтня, коли «Хамас» розпочав атаку по Ізраїлю». Загальна кількість ізраїльських втрат становить понад 1300 убитих, кажуть в ЦАХАЛі.