Армія Ізраїлю каже, що «Хамас» утримує понад 120 ізраїльських заручників

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що підтверджена кількість ізраїльських заручників, які утримуються бойовиками «Хамасу» в Газі, становить 126 осіб, пише видання The Guardian.

Бойовики ж «Хамасу» раніше казали, що внаслідок ізраїльських авіаударів у Газі було вбито 13 заручників, серед яких, зокрема, були й іноземці.

Ізраїльські військові також заявили, що «щонайменше 279 їхніх солдатів були вбиті з 7 жовтня, коли «Хамас» розпочав атаку по Ізраїлю». Загальна кількість ізраїльських втрат становить понад 1300 убитих, кажуть в ЦАХАЛі.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази. Вранці 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю стверджувала, що за ніч ізраїльські військові завдали ударів по 750 цілях у Смузі Гази.