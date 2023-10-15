Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Після зустрічі з президентом Єгипту Блінкен заявив, що КПП Рафах між Сектором Гази та Єгиптом відкриють

Державний секретар США Ентоні Блінкен розмовляє з представниками ЗМІ перед від’їздом з Каїра, 15 жовтня 2023 року

Після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що контрольно-пропускний пункт Рафах між Сектором Гази та Єгиптом відкриють.

«Рафах буде відкритий. Ми разом з ООН, Єгиптом, Ізраїлем та іншими встановлюємо механізм, за допомогою якого можна отримати допомогу та надати її людям, які її потребують», – сказав Блінкен, якого цитує СNN.

Читайте також: Понад 420 тисяч жителів Гази залишили свої домівки – ООН

Ізраїль закрив два пункти пропуску на кордоні з Газою і ввів «повну облогу» території, блокуючи поставки палива, електроенергії та води. Це залишило контрольно-пропускний пункт Рафах єдиним для вивезення людей з анклаву.

За останніми даними, майже 260 українських громадян перебувають у Секторі Гази. Як заявляв уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець, 14 жовтня мав бути відкритий коридор зі Смуги Гази до пункту перетину Рафах на кордоні з Єгиптом, але влада Ізраїлю відкликала свій дозвіл. За його словами, влада Єгипту заявляє, що пункт перетину Рафах відкритий з її боку. Лубінець додав, що його єгипетська колега, голова Національної комісії з прав людини Єгипту Мушира Хаттаб, запевнила, що єгипетський уряд буде «максимально сприяти евакуації наших громадян із Сектору Гази».

Фото зі Смуги Гази
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фото зі Смуги Гази

Кількість загиблих внаслідок атак бойовиків «Хамасу» в Ізраїлі збільшилась до 900 людей, повідомляють ЗМІ. У Газі говорять про щонайменше 687 загиблих палестинців.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG