Блінкен повернувся до Ізраїлю після переговорів у шести арабських державах

Державний секретар США Ентоні Блінкен 16 жовтня повернувся до Ізраїлю після переговорів у шести арабських державах, сподіваючись скоординувати зусилля проти «Хамасу», одночасно шукаючи шляхи пом’якшення гуманітарної кризи в Секторі Гази.

Офіційні особи США кажуть, що під час своєї поїздки Блінкен почув широку опозицію до «Хамасу», але також занепокоєння важким становищем палестинців.

Як пише агентство AFP, лише через чотири дні після попередньої поїздки до Тель-Авіва з метою продемонструвати солідарність, Блінкен повернувся назад і вирушив на переговори з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу в його офісі в Єрусалимі на тлі підготовки Ізраїлем масштабної наземної операції в Секторі Гази.

Раніше президент США Джо Байден заявив в інтерв’ю американській телекомпанії CBS, що палестинське радикальне угруповання «Хамас» має бути повністю ліквідоване. Водночас Байден підкреслив, що окупація Гази Ізраїлем була б великою помилкою і необхідно шукати шляхи створення палестинської держави.

Він також застеріг Іран та радикальне угруповання «Хезболла» від втручання у конфлікт.

Ізраїль оголосив війну «Хамасу» після того, як бойовики цього ісламістського угруповання прорвали міцно укріплений кордон і вбили понад 1400 людей, більшість з яких були цивільними. Крім того, за останніми даними ізраїльської армії, «Хамас» все ще утримує 199 заручників.

Ізраїль відповів на напад бойовиків масованими бомбардуваннями Смуги Гази, що призвели до загибелі близько 2750 людей, більшість з яких – звичайні палестинці.

Тим часом, Ізраїль продовжує підготовку до масштабної наземної операції зі знищення бойовиків «Хамасу в Секторі Гази. Цивільним жителям цієї палестинської території рекомендовано евакуюватися на південь, ближче до кордону з Єгиптом.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав «Хамас» звільнити заручників без будь-яких попередніх умов. Водночас він звернувся до Ізраїлю із закликом забезпечити безперешкодний доступ гуманітарної допомоги до Сектору Гази.