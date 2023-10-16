Канцлер Німеччини збирається до Ізраїлю – ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує невдовзі відвідати Ізраїль, повідомляють у понеділок німецькі ЗМІ. Раніше Шольц пообіцяв повну підтримку Ізраїлю.

Німецька телекомпанія NTV з посиланням на урядові джерела повідомила, що візит Шольца може відбутися вже у вівторок. Очікується, що серед тем обговорення буде доля громадян Німеччини, викрадених «Хамасом» під час нападу 10 днів тому.

Газета Bild повідомила, що поїздка може відбутися «найближчими днями».

Німецький уряд поки не підтвердив візит офіційно.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала Ізраїль у п’ятницю. На пресконференції зі своїм ізраїльським колегою в Єрусалимі вона засудила «Хамас» за використання жителів Сектора як «щита».

Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупуванню наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Загинули 1400 людей, більшість із яких були цивільними. Ізраїль відповів бомбардуваннями Сектора Гази – загинули щонайменше 2670 людей, переважно мирних жителів. Понад мільйон людей покинули свої домівки, оскільки Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.