Обігрійте себе самі: як зимуватимуть українці під окупацією Росії

Опалювальний сезон в Україні у 2023 році офіційно почався в 20-х числах жовтня. Тоді підключили школи та лікарні, а багатоквартирні будинки мають обігріти протягом трьох днів від моменту, коли середньодобова температура стане нижчою за +8 (проте, у багатьох будинках опалення вже є).

Тепло в хати обіцяє подати вчасно і Росія – в окупованих частинах України. Проте, на практиці чи не вперше за 9 років війни початок опалювального сезону там відстає від вільних територій України. Адже досі вважалося, що країна-агресор має багато палива й готова задешево постачати його на захоплені території.

Донбас Реалії (проєкт Радіо.Свобода) дізнавалося, які перспективи на опалення в окупації цієї зими, та що Кремль збирається робити з містами, де у будинках досі обірвані труби.

За даними Центру Національного спротиву, російська окупаційна адміністрація не здатна забезпечити проведення опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Звісно, стартові умови різні у містах, захоплених в 2014-му, та на новоокупованих територіях.

«Якщо не будуть задовбувати постійним відключенням, то тиск нормалізується і опалення зʼявиться. Доки ж тільки спроби щось зробити. То воду злийте, то повітря спустіть», – пише в телеграм каналі чоловік із окупованого Іловайська, в оселі якого прохолодно.

«Ми живемо не в тому Донецьку»

У місцевих пабліках люди з окупації скаржаться, що наприкінці жовтня за низьких терператур, які вже траплялися цієї осені, місцева влада і досі не називає точних дат підключення тепла.

Віктор з Макіївки пише: «На календарі 16.10: опалювальний сезон ще не почався, порушення температурного режиму в житлових приміщеннях нікого не хвилює? Садки, школи, лікарні».

Сама окупаційна влада у Макіївці відзвітувала про запуск опалювального сезону, але наголосила, що там, де його нема, йдеться про аварії, або ж люди самі винні, бо не спустили влітку воду чи не дбали про систему.

У Донецьку російська адміністрація розповідає, що вже половина житлових будинків підключена до опалення. В міських чатах жартують, що живуть, певно, не в тому Донецьку, бо опалення немає.

Жителі Луганська діляться, що в їхньому місті увімкнули батареї у конкретних будинках:

«У нас вже увімкнули. Вулиця Великої вітчизняної війни, батареї теплі», – пише жінка з Луганська.

«А на непарній стороні Великої вітчизняної опалення немає», – відповідає їй чоловік із того ж Луганська.

Чому Росія не може дати опалення вчасно?

Причини на ново- та староокупованих територіях відрізняються.

Ще влітку цього року жителі окупованих у 2022 році міст писали, що окупанти зрізали в квартирах батареї в рамках ремонту, але встановлювати їх назад не поспішають.

Зокрема, така історія сталася в Маріуполі: мешканцям будинків на вулиці Гонди, 40, 42 та 48 підрядник обіцяв замінити старе на нове, але зрізати – не встановлювати, тож вони досі чекають.

«На запитання, коли буде проведено опалення, була відповідь: «Нам не платять, робити не будемо!» – пишуть жителі в соцмережах про комунікацію з обслуговуючими компаніями.

Гроші у питанні опалення в окупації грають неабияку роль, вважає голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, адже пошкоджені ТЕЦ і труби треба ремонтувати, а стан тепломереж ще до окупації 2014-го був не найкращим.

«Не завжди проходили аварійні роботи, я вже не кажу про планові чи капітальні ремонти, бо стан систем опалення у багатоквартирних будинках залежав від фінансування міст і вже тоді багато де був необхідних капітальний ремонт. Я оцінюю стан тепломереж в містах Донбасу – нижче середнього», – говорить Олег Попенко.

Окрім зношеності труб і відсутності батарей в квартирах, є ще одна причина, чому централізоване тепло в квартири частини жителів Донбасу не прийде – дефіцит прісної води. У цьому матеріалі Донбас Реалії пояснювали, чому її бракує. Заливати в батареї – нічого.

«Забезпеченість окупованих територій сходу України прісною водою складає близько 50% від мінімальної потреби. Таким чином, системи централізованого опалення житлових будинків на ТОТ можуть не отримати достатньо прісної води для успішного проведення опалювального сезону», – пишуть в Центрі національного спротиву.

Що обіцяють окупанти?

Окупаційна влада обіцяє, що тепло буде, і переконує: міста готові до опалювального сезону. Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін в своєму телеграм заявив, що комплексну підготовку до осінньо-зимового періоду виконано:

«Загалом за всіма заходами нижча від загального відсотка готовність лише у Маріуполя — 80,2%, а також щодо об'єктів міністерств — 75,4%. Висока готовність у Горлівки, Докучаєвська, Єнакієвого, Вуглегірська, Зугреса, Кіровського, Іловайська, Сніжного, Тореза, Харцизька, Шахтарська, Володарського, Новоазовського, Старобешівського та Тельманівського районів», – написав у своєму телеграмі Пушилін.

Самі жителі вищезгаданих міст так не вважають:

«В школах, садочках та лікарнях треба в першу чергу вмикати, а з 15-го в будинках. Міськвиконкому бажано в листопаді, щоб мізки краще працювали!» – пише жителька Шахтарська.

Серед діалогів у соцмережах між жителями окупованих територій з’ясувалося, що у деяких містах житлові будинки отримали тепло на кілька годин: «Тааак, запущені котельні! Сьогодні кілька годин прогріли та вимкнули. А на вулиці дубак, і в квартирі відповідно теж. Ні, не треба вночі гріти. Охр...іли вкрай! Раніше 15 жовтня вмикали і не дивилися на градусник. А зараз їм же вигідніше, щоб люди електрикою опалювали. Щоб гроші йшли державі (Росії - ред.), а не держава щось робила. Зла не вистачає» – ділилася в соцмережах Наталя зі Сніжного.

Робіть собі опалення самі

Офіційний (український) голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лісогор каже, що в деяких нещодавно окупованих містах Росія просто переклала відповідальність за батареї на жителів.

«У Сєвєродонецьку загарбники, схоже, виріши проблему з відновленням системи опалення. Вони вирішили нічого з нею не робити. А жителі міста мають отримати в окупаційній адміністрації дозвіл на встановлення індивідуального опалення та облаштувати квартиру за власний рахунок», – йдеться в повідомленні.

Є в цьому дозволі нюанс: жителів змушують писати заяви, де вони мають відмовляються від підключення будинку до централізованого опалення.

Голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко розповідає, що в інших громадах Сєверодонецького району – практично нічого не готове до опалювального сезону.

«Ні Рубіжне, ні Лисичанськ, ні Кремінна до зими не будуть готові – тільки вирізається все на металобрухт. З відновленням світла, газу, води успіхи несуттєві є, про опалення взагалі не йдеться. Людям пропонують відновлювати житло за власний кошт – така ситуація, наприклад, у Рубіжному. Кремінна: там дуже змінюється обстановка, кожен день фактично – це передова, там активні бойові дії, артдуелі тривають, і стежити за підготовкою до зими доволі складно» – розповідає Власенко.

Не виключає, що другу зиму поспіль із холодними батареями доведеться зимувати і маріупольцям, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«В окупованому Маріуполі критична ситуація з інфраструктурою. Зокрема, опаленням. Більш того, переважна більшість будинків досі перебувають в аварійному стані. Тож люди бояться, що вже другу зиму поспіль їм доведеться замерзати у власних оселях», – йдеться на офіційній сторінці радника в телеграм.

Чи є альтернатива централізованому опаленню в окупації?

У випадку окупованих міст, централізоване опалення радше примарна надія, ніж реальний спосіб не замерзнути взимку. Більшість топитиме буржуйки, вважає голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

«З того, що нам відомо, котельні централізовані вирізаються на металобрухт, мережі ті ж самі і в Лисичанську, і Сєвєродонецьку теж вирізаються. Чи буде там замість них щось нове, поки невідомо, – спостерігаємо. Але загалом ситуація не покращується, і, я думаю, зима буде така сама, як і попередня: люди будуть опалювати буржуйками, можливо, там, де є електроенергія, електроопаленням. Але централізованого опалення, я думаю, на території Сєвєродонецького району не буде точно» – розповідає Роман Власенко.

Наприкінці жовтня 2023 року жителі міркують, що навряд чи дочекаються тепла від ТЕЦ, тож шукають варіанти як зігрітися.

«В нашому будинку завжди так. Ніколи вчасно не вмикають. Раніше листопада ще не бувало», – написав житель Луганщини у телеграмі.

«Травматологія – взагалі піпець! В палатах опалення немає, зато є в туалеті», – пише чоловік із Донецька.

Голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко наголошує, що потужностей пересувних котелень, які встановлює окупаційна влада Маріуполя, вистачить на окремі заклади, а не все місто.

«В конкретних районах Маріуполя окупанти «роблять картинку» – це там, де будуються нові будинки, і є можливість подати тепло, а врешті – там руйнують старі будинки, де немає ні води, ні газу. Щодо модульних котелень – вони ефективні, бо їх можна встановити біля будь-якого будинку. Котельні можуть працювати на вугіллі, дровах, або це газ (у випадку, якщо у будинку не пошкоджені мережі і можна під’єднати). Але є питання щодо їхньої потужності: твердопаливна котельня може виробляти 8-10 мегават, це тепло для 5-6 багатоквартирних будинків. У газової потужність більша – від 20 до 50 мегават, там кількість будинків побільша, то питання у тому, які саме закупили в окупації», – говорить Олег Попенко.

Відновлення системи для багатоквартирного будинку буде коштувати від 150-200 доларів за квадратний метр, а такі гроші окупаційна влада в українські міста не вкладатиме, резюмує голова спілки споживачів комунальних послуг України, тож проблема, як зігрітися без опалення цієї зими, – знову лежить на самих жителях.

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