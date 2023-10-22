Попри теплу погоду, опалення у Києві не вимикають – КМДА

Система теплопостачання Києва працює на мінімальних параметрах, враховуючи температуру, повідомляє у телеграмі Київська міська державна адміністрація.



У КМДА зауважують, що це дозволяє не допустити охолодження будинків, якби вони взагалі залишались без тепла.



За даними місцевої влади, більшість столичного житлового фонду та всі навчальні заклади оснащені індивідуальними тепловими пунктами. Це передбачає оперативне регулювання теплоносія і автоматично обмежує подачу тепла в теплі дні.

9 жовтня Київ розпочав підключати до тепла заклади соціальної сфери – лікарні, школи, дитячі садки. Їхнє підключення здійснюється на підставі індивідуальних заявок їхніх керівників. Через зниження температури у Києві 16 жовтня мер Віталій Кличко підписав розпорядження про початок опалювального сезону у столиці.

Місцева влада пояснила, що це рішення є цілком виправданим, оскільки похолодання спонукало б до масового використання електроприладів для обігріву та перевантаження системи.

Найближчими днями у Києві температура повітря коливатиметься від 9 до 18 градусів тепла, лише на вихідних, як очікується, стовпчики термометра опуститься до 6 градусів.