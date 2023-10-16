Київ сьогодні розпочинає підключення до тепла житлових будинків – Кличко

У Києві 16 жовтня розпочинається підключення до тепла житлових будинків, повідомив столичний мер Віталій Кличко.

За його словами, рішення ухвалили тому, що вже з завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури.

«На запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів. Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання», – написав Кличко у фейсбуці.

За його словами, усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі.

Раніше повідомлялося, що сьогодні також до тепла підключатимуть житлові будинки у Львові.