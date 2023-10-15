Мер Львова розповів, коли у місті стартує опалювальний сезон

Від понеділка, 16 жовтня, у Львові розпочинається опалювальний сезон, повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, 16 та 17 жовтня в місті служби працюватимуть в посиленому режимі, у зв’язку з чим він закликав телефонувати на «гарячу лінію» у випадку нестандартних ситуацій.

«Також хочу наголосити на особливості цього опалювального сезону. В принципі в нас все готове, але Росія, так виглядає, буде атакувати об’єкти критичної інфраструктури. Якщо, не дай Боже, якийсь час не буде централізованого опалення в грудні, чи в січні, чи в лютому, кожен із нас має розуміти, які є альтернативні варіанти», – зауважив міський голова.

Садовий закликав містян подумати про нестандартні ситуації й виходи з них, зокрема прорахувати, як родина житиме у випадку відключень.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.