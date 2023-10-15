Україна орендує у партнерів системи ППО на опалювальний період – Ігнат

Україна бере в оренду системи протиповітряної оборони у міжнародних партнерів для посилення захисту під час опалювального періоду, розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Така практика у нас вже є. Деякі країни дали в користування. Зрозуміло, що кожна країна дбає перш за все про власні пріоритети та власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Бо немає ППО стільки у світі, щоб взяти і нам віддати одразу», – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил підкреслив, що передача Україні в користування систем ППО на опалювальний сезон є «великим і позитивним знаком».

При цьому він зазначив, що не називатиме країни, які надають чи з якими ведуться перемовини щодо надання ППО в оренду.

«Давайте ми не будемо озвучувати, з якими країнами. Ця інформація чутлива. Особливо наші партнери не хотіли б, щоб ми її озвучували», – сказав Ігнат.

Він додав, що Україна потребує великої кількості систем ППО.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.