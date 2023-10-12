Кудрицький сподівається, що до кінця року наглядова рада «Укренерго» буде доукомплектованою

Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький очікує, що до кінця поточного року уряд, зокрема Міністерство енергетики, повністю доукомплектує наглядову раду підприємства. В інтерв’ю Радіо Свобода Кудрицький висловив сподівання, що з наглядовою радою «Укренерго» уряд не буде особливо затягувати».

«Там процедура така: у нас акціонер – Міненергетики. Воно починає, оголошує конкурс. І номінаційний комітет при уряді, який складається у тому числі з міжнародних спостерігачів, відбирає кандидатів і пропонує вже акціонеру затвердити одного чи двох. Я думаю, що уряд не буде особливо затягувати. Зараз важливо оголосити цей конкурс, оголосити саме конкурс, щоб рекрутингова компанія, яку наймає або Міненерго, або, можливо, нам доручать як компанії найняти, щоб ця рекрутингова компанія просто сформувала лонглист кандидатів. Я дуже сподіваюся, що до кінця року ми встигнемо це зробити», – сказав Кудрицький.

Керівник «Укренерго» розповів, що наглядова рада підприємства функціонує, але в ній є шість з семи необхідних членів: три представники держави і три – незалежні.

За словами Кудрицького, наглядова рада з більшістю незалежних членів – це найкращий інструмент забезпечити сталість компанії і довіру до «Укренерго» з боку міжнародних партнерів.

«Ми залучили більше мільярда доларів кредитної і грантової підтримки від міжнародних партнерів. Ясно, що вони хочуть бачити структуру управління компанії, якій вони надають гроші, подібною до того, що вони звикли бачити в Норвегії, у Штатах, в Іспанії чи деінде у західному світі. А незалежна наглядова рада, тобто з більшістю незалежних членів, – це такий стандарт у всіх операторів енергосистем», – пояснив він.

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У вересні видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомило, що з Білого дому на адресу Координаційної платформи донорів було відправлено лист із переліком реформ, які Україна має здійснити для продовження надання їй допомоги. «Українська правда» стверджувала, що в документі прописана пріоритетність їх впровадження: від 3 до 18 місяців. Зокрема вони стосуються функціонування Наглядових рад держпідприємств, таких як Нафтогаз та Укренерго. В листі, зокрема, йшлося про необхідність введення по сьомому члену до наглядових рад цих підприємств.

Координаційна платформа донорів для України була запущена на початку року. Її мета – підтримка процесу відновлення та відбудови України.