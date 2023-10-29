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Ігнат запевнив, що Повітряні сили ЗСУ готові до нових масованих атак

Юрій Ігнат нагадав, що після численних атак за допомогою дронів та крилатих ракет російські військові взяли паузу, ймовірно, для того, аби накопичити озброєння
Юрій Ігнат нагадав, що після численних атак за допомогою дронів та крилатих ракет російські військові взяли паузу, ймовірно, для того, аби накопичити озброєння

Сили РФ можуть готуватися до нових масованих обстрілів України, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ми не те, що готуємося – ми готові. Тому що 24/7 – це звична робота Повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль», – сказав він.

Речник зазначив, що після численних атак за допомогою дронів та крилатих ракет російські військові взяли паузу, ймовірно, для того, щоб накопичити озброєння.

«Були паузи у них, бо не безкінечні боєприпаси, не безкінечні ракети. Тому вони прекрасно розуміють і завдають таких поодиноких ударів. Вчора (28 жовтня – ред.) «Іскандери», сьогодні Х-59», – додав Ігнат.

У ніч проти 29 жовтня російська армія знову атакувала Україну «шахедами» – було випущено 5 безпілотників, вони всі були збиті.

Повітряні сили ЗСУ також повідомили, що сили РФ випустили із літака Су-34 ракету Х-59 – вона й вдарила по Полтавській області.

Також вночі вибухи лунали у Хмельницькій області. Там працювала ППО.

У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що у ніч проти 29 жовтня збили всі 5 ударних дронів-камікадзе, запущених російськими військовими, та крилату ракету Х-59.

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