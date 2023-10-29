Ігнат запевнив, що Повітряні сили ЗСУ готові до нових масованих атак

Сили РФ можуть готуватися до нових масованих обстрілів України, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ми не те, що готуємося – ми готові. Тому що 24/7 – це звична робота Повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль», – сказав він.

Речник зазначив, що після численних атак за допомогою дронів та крилатих ракет російські військові взяли паузу, ймовірно, для того, щоб накопичити озброєння.

«Були паузи у них, бо не безкінечні боєприпаси, не безкінечні ракети. Тому вони прекрасно розуміють і завдають таких поодиноких ударів. Вчора (28 жовтня – ред.) «Іскандери», сьогодні Х-59», – додав Ігнат.

У ніч проти 29 жовтня російська армія знову атакувала Україну «шахедами» – було випущено 5 безпілотників, вони всі були збиті.

Повітряні сили ЗСУ також повідомили, що сили РФ випустили із літака Су-34 ракету Х-59 – вона й вдарила по Полтавській області.

Також вночі вибухи лунали у Хмельницькій області. Там працювала ППО.

У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що у ніч проти 29 жовтня збили всі 5 ударних дронів-камікадзе, запущених російськими військовими, та крилату ракету Х-59.