Під Авдіївкою знищили російський винищувач Су-25 – ДПСУ

Біля Авдіївки прикордонники знищили російський бойовий літак, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

У відомстві кажуть, що прикордонники у складі Сил оборони України продовжують «стримувати атаки російських окупантів» на Авдіївському напрямку.

«Сьогодні (29 жовтня – ред.) розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив ворожий бойовий літак, попередньо штурмовик Су-25. Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль», – додав речник ДПСУ.

Після враження літак, як відзначив Демченко, задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 299 080 своїх військових, зокрема 660 – за останню добу. Крім того за добу 8 танків та 9 БМП.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі та видання «Медіазона» разом із командою волонтерів станом на 20 жовтня підтвердили загибель 34 857 російських солдатів на війні в Україні.

Журналісти наголошують, що ці цифри втрат – це «найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки враховуються лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював».

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.