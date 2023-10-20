Журналісти підтвердили загибель майже 35 тисяч військових РФ в Україні

Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі та видання «Медіазона» разом із командою волонтерів підтвердили загибель 34 857 російських солдатів на війні в Україні. За останні два тижні список збільшився на 953 імені.

Найбільше втрати зросли серед мобілізованих. Загалом журналісти знайшли у відкритих джерелах 4056 некрологів, присвячених тим, кого відправили на війну за мобілізацією. Більш як тисяча з них загинули в період із червня 2023 року, тобто після початку українського контрнаступу.

За час війни загинули 6 410 увʼязнених та 3 532 добровольці.

«Наведені вище цифри втрат – це найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки ми враховуємо лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював», – наголошують журналісти.

У раніше опублікованому спільному дослідженні видань «Медуза» та «Медіазона» говорилося, що за 15 місяців повномасштабного вторгнення в Україну загинули 47 тисяч російських військових без урахування втрат під час українського контрнаступу, який розпочався в червні 2023 року.

Росія та Україна не розкривають втрати у війні. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про загальну кількість втрат 21 вересня минулого року, заявивши про загибель 5937 осіб.

Навесні розвідка США оцінювала втрати української армії в 15,5 – 17,5 тисячі убитими та 109–113 тисяч пораненими.

З весни 2022 року у ЗМІ стала зʼявлятися інформація, що угруповання «ПВК Вагнера» вербує увʼязнених у російських колоніях для участі у війні з Україною в обмін на помилування. Як це оформлюється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена.

Скільки людей було завербовано на війну з російських колоній, достеменно невідомо. Федеральна служба виконання покарань РФ повідомляла про скорочення торік кількості увʼязнених майже на 30 тисяч осіб. За даними США, засуджені складають значну частину загонів так званих «приватних військових компаній», і 40 із 50 тисяч найманців, що воюють в Україні, – увʼязнені, завербовані з російських колоній. Голова фонду «Русь сидящая» Ольга Романова повідомляла, що до кінця 2022 року з колоній було завербовано 42–43 тисячі осіб.