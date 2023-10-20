«Найбільша катастрофа»: Росія зазнає величезних втрат під час штурму Авдіївки

Вранці 20 жовтня Генштаб України повідомив, що за минулу добу Росія втратила орієнтовно 1380 своїх військових, 55 танків, 120 бойових бронемашин та 29 артсистем.
У зведенні за напрямами відомство уточнило, що переважну більшість російських солдатів було вбито та поранено поблизу Авдіївки – близько 900 осіб. Там же українські захисники спалили пів сотні танків та близько сотні бронемашин.
Один із українських аеророзвідників, який воює на цьому напрямку, написав, що це була «найбільша російська катастрофа, більша, ніж у Білогорівці минулого року».
Росія після провальних штурмів Авдіївки минулого тижня 19 жовтня знову кинула свою армію на місто. Війська РФ намагаються атакувати місто з трьох сторін, проте ЗСУ стримують цей тиск. Того ж дня у місті побував головком ЗСУ Валерій Залужний та поспілкувався з командуванням українських військ.
«На війні немає найпростіших ділянок фронту. Є лише ті, де складніше. Нині – це Авдіївка. Тут противник не залишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто», – написав Залужний у Facebook.
Вночі цього ж дня російський президент Володимир Путін раптово приїхав у військовий штаб у Ростові-на-Дону та заслухав начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова «про ситуацію на українському фронті».
Головні питання випуску:
Що сталося в Авдіївці, де Росія втратила майже тисячу людей за добу?
Чи змінюється тактика сторін у битві за місто?
І навіщо Путін приїжджав у Ростов-на-Дону до свого начальника Генштабу?