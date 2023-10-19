З’явилися супутникові фото наслідків ударів ЗСУ по аеродрому окупованого Луганська

З’явилися супутникові знімки аеродрому окупованого Луганська після ракетних ударів Збройних сил України. На супутникових фото від Planet Labs за 18 жовтня, які є у розпорядженні журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода), видно місця ураження на аеродромі.

Зокрема, журналісти порівняли знімок за 18 жовтня та 19 серпня, з чого видно ознаки ушкоджень на території летовища.

Раніше «Схеми» також показали місця уражень по аеродрому Бердянська.

Українські військові 17 жовтня вперше використали надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України. Про це написала західна преса, а потім використання ЗСУ ракет ATACMS підтвердив Білий дім. За повідомленнями, військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську.

Українські Сили спеціальних операцій 17 жовтня підтвердили проведення операції в Бердянську та Луганську, вказавши, що сили РФ втратили девʼять вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені. Російська сторона про втрати офіційно не писала.