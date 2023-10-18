Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

З’явилися супутникові фото наслідків ударів ЗСУ по аеродрому Бердянська

За даними української сторони, сили РФ втратили девʼять вертольотів. Москва про втрати офіційно не повідомляла. Фото ілюстративне

З’явилися супутникові знімки аеродрому окупованого Бердянська після ракетних ударів ЗСУ.

На знімках Planet Labs за 18 жовтня, які є у розпорядженні журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода), помітні місця ураження. На супутниковому фото – частина злітної смуги летовища, на якій раніше розташовувались гелікоптери.

Українські військові 17 жовтня вперше використали надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України. Про це написала західна преса, а потім використання ЗСУ ракет ATACMS підтвердив Білий дім. За повідомленнями, військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську.

Читайте також: США передали Україні близько 20 ракет ATACMS старої модифікації – NYT

Українські Сили спеціальних операцій 17 жовтня підтвердили проведення операції в Бердянську та Луганську, вказавши, що сили РФ втратили девʼять вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені. Російська сторона про втрати офіційно не писала.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG