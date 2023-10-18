З’явилися супутникові фото наслідків ударів ЗСУ по аеродрому Бердянська

З’явилися супутникові знімки аеродрому окупованого Бердянська після ракетних ударів ЗСУ.



На знімках Planet Labs за 18 жовтня, які є у розпорядженні журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода), помітні місця ураження. На супутниковому фото – частина злітної смуги летовища, на якій раніше розташовувались гелікоптери.

Українські військові 17 жовтня вперше використали надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України. Про це написала західна преса, а потім використання ЗСУ ракет ATACMS підтвердив Білий дім. За повідомленнями, військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську.

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Українські Сили спеціальних операцій 17 жовтня підтвердили проведення операції в Бердянську та Луганську, вказавши, що сили РФ втратили девʼять вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені. Російська сторона про втрати офіційно не писала.