США передали Україні близько 20 ракет ATACMS старої модифікації – NYT

США передали Україні близько 20 тактичних ракет ATACMS із найнижчим радіусом дії, пише американська газета The New York Times.

Із посиланням на свої джерела видання зазначає, що спочатку на згоду передати Україні ці ракети впливало застереження Джо Байдена щодо можливої ескалації відносин із Росією. У свою чергу, Пентагон казав, що ракети – надто дорогі (одиниця коштує близько півтора мільйонів доларів – ред.), і США самі не мають їх достатнього запасу. Втім після передачі Британією та Францією крилатих ракет Storm Shadow Україні ці перестороги зникли.

Відтак, пише NYT, Пентагон погодився передати ракети ATACMS, але в старій модифікації з обмеженим радіусом дії із касетними боєголовками. Вони добре підходять для атак по погано захищених цілях, наприклад, по авіатранспорту на стоянках.

Російський Центр аналізу стратегій і технологій, дослідивши фото з місця удару українськими ATACMS по російських об’єктах 17 жовтня повідомив, що Київ застосував ракети першої модифікації Block 1. Їх виробництво було припинене в 1997 році, обломки ракет приписують останнім виробничим партіям. NYT і Російський центр зазначають, що радіус дії цієї ракети – близько 165 кілометрів.

The New York Times пише, що американська сторона зажадала від України, аби передані ракети ATACMS не були застосовані по території Росії. Повідомляється, що ракети передавали таємно, аби запобігти ймовірному удару військ РФ у момент їх доставки.

Українські військові 17 жовтня вперше використали надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України. Про це написала західна преса, а потім використання ЗСУ ракет ATACMS підтвердив Білий дім. За повідомленнями, військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську.

Українські Сили спеціальних операцій 17 жовтня підтвердили проведення операції в Бердянську та Луганську, вказавши, що сили РФ втратили девʼять вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені. Російська сторона про втрати офіційно не писала.